東大卒・ゴールドマンサックス出身の投資家である小原正徳氏は、年収300万円から資産1億円超を叶えた人物だ。しかし、順風満帆に資産を増やしていったわけではない。業者の勧めるがまま、戦略なしに「アパートローン」を利用した結果、4年ものあいだ資産を拡大できなかったという苦い経験を持つ。本記事では、同氏の著書『世界の超富裕層がしている 「最初の1億円」の作り方』（KADOKAWA）より、「正しい融資戦略」のポイントを紐解く。

追加融資が軒並みNG…無知が招いた「4年間の停滞」

今から、私自身の話をしよう。それは、華々しい成功体験ではない。むしろ、その後の私の資産拡大を4年間も停滞させた、痛恨の失敗談だ。あなたが私と同じ轍を踏まないための、未来のあなた自身からの、魂の警告である。

一定の成功を収め、自信をつけた私は、次なるステップとして一棟マンションの購入に向けて動いた。当時の私は、物件の見立てについては、それなりに精通している自負があった。しかし、資産形成ゲームにおけるもう一つの重要な要素――「融資」については、驚くほど無知だった。

私は、不動産業者から紹介されるがままに、スルガ銀行や日本政策金融公庫といった金融機関で、典型的な初心者が組むアパートローンを利用した。総額2億円ほどの物件を購入し、晴れて一棟オーナーになった私は、有頂天だった。

しかし、数ヶ月後、私はさらに事業を拡大すべく、次の物件を探し始めたが、ローンを組もうと相談した金融機関から返ってくる答えは、すべて「NO」だった。原因は、私が最初に組んだアパートローンそのものにあった。そのローンは、個人の属性に大きく依存するタイプだったため、他の金融機関からは「あなたはすでに、借りられる上限額まで借りていますね」と見なされてしまったのだ。

たった一度の、無知な選択。そのせいで、私は「追加融資を受けられない」という袋小路に追い込まれ、そこから実に4年もの間、資産規模を全く拡大できないという、地獄のような停滞期を味わうことになったのである。

誤解しないでほしい。アパートローンそのものが悪なのではない。要は使いようなのだ。アパートローンは、実績のない個人の属性を評価してくれる、素晴らしい最初の武器だ。問題は、アパートローンを使って「どんな物件を買うか」、そして、その「上限」が来た後の手を考えているか、その一点に尽きる。

なぜ、融資が出ないのか。途方に暮れた私は、「人脈」の重要性に、この時初めて気づかされることになる。藁にもすがる思いで、先に成功している先輩大家さんたちに教えを乞うたのだ。

アパートローンの「上限」を迎えた時にとれる3つの選択肢

彼らから学んだ、衝撃的な事実。それは、アパートローンには、いずれ必ず「上限」が来るということ。そして、その先に行くためには、「プロパーローン（事業性融資）」に移行しなければならないという、あまりにも基本的な、しかし当時の私には全く見えていなかった「ゲームのルール」だった。

では、上限を迎えた時、どうすれば次の手を打てるのか？ 先輩たちから学んだ具体的な対応策は、3つあった。

（1）売却によりキャッシュポジションを高める

物件を売却して利益を確定させ、手元の現金を増やす。

（2）他の手段で現金を作る

不動産以外の事業や副業でキャッシュを稼ぎ、自己資金を積み上げる。

（3）キャッシュフローを貯める

購入した物件からのキャッシュフローを地道に貯める。あるいは、金利が下がったタイミングで「借り換え」を行い、返済額を減らして手残りを増やす。

これらの本質は、すべて同じだ。何らかの手段で「自己資本比率」を高め、不動産に再投資するか、あるいは金融機関に「事業者」として認められるだけの財務基盤を提示できるように、現金を創出することが必要なのだ。

当時の私の自己資本比率は、わずか5％。これでは、プロパーローンの土俵にすら上がれない。この絶望的な状況で、私が取った行動は、選択肢の「（2）」と「（1）」の組み合わせだった。「死ぬほど働いて、自己資金（純資産）を積み上げること」だ。

2016年に独立し、そこから約3年間、私は次の物件を買うという夢を一旦封印し、ひたすら事業（不動産の転売やフィービジネス）でキャッシュを稼ぐことに集中したのだ。

そして、4年近い停滞期を打ち破るブレイクスルーが訪れる。

2018年、私は名古屋の築浅RC物件（2.9億円）を購入するにあたり、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行という3つの金融機関から、融資の内諾を得るという成果を上げた。最終的に、あるメガバンクから初取引にもかかわらず95.5％という破格の割合のプロパーローンを引き出すことに成功した。

金融機関の心を動かした「人脈」と「信頼」の無形資産

なぜ、こんなことが可能になったのか？

停滞期に学んだ教訓と、「人脈」が、ここで爆発的な化学反応を起こしたからだ。私が融資を打診したこれらのメガバンクの担当者やその上席とは、実は、独立後の不動産コンサルティングの仕事で、クライアントの融資元として、共に案件を成就させた経験があったのだ。

彼らは、私を単なる「不動産を買いたい個人」としてではなく、「不動産事業を深く理解し、金融機関の論理を分かっている、信頼できるビジネスパートナー」として見てくれていた。この「人脈」と「信頼」という無形の資産があったからこそ、私の練り上げた事業計画書は、他の何十もの案件を飛び越えて、彼らの心を動かしたのである。

この成功体験が、アパートローンの枠を超えてプロパーローンで規模を拡大していく、現在の私の投資スタイルの礎となっている。

不動産投資における「正しい融資戦略」

この物語からあなたに学んでほしい。全自動で年間1000万円を生み続ける仕組みをつくる不動産投資とは、物件探しと融資戦略が、車の両輪であるということ。そして、最初の戦略を間違えても、正しい知識と、それを助けてくれる人脈があれば、必ず道は拓けるということを。

正しい融資戦略とは何か？ では、あなたが私と同じ過ちを犯さないためには、どうすればいいのか？

答えは、私のように業者任せで先々の戦略なくアパートローンを利用するのではなく、あなたの資産拡大戦略全体を見据えた、的確な融資戦略を実行することだ。念のため言い添えると、アパートローンを利用すること自体を否定しているのではない。「戦略なく」利用するな、ということだ。

すべての金融機関が、同じ基準であなたを審査するわけではない。A銀行は個人の年収を重視するが、B銀行は物件そのものの収益性を重視する。C信用金庫は、そのエリアの発展に貢献する案件に積極的だ。

あなたがやるべきは、自分の状況と、購入したい物件の特性に合わせ、最も有利な条件を引き出せる金融機関を、自らの意志で選び抜くことなのだ。

不動産投資を成功に導く「3つ」の着眼点

正しい融資戦略の土台となるのが、質の高い「物件を見抜く目」だ。私が実践している、プロの思考プロセスをあなたにインストールしよう。

1．エリア選定…不動産投資は「融資」から逆算する

不動産投資は「融資から考える」ことが大原則だ。買えない物件を探しても意味がない。

◎金融機関の融資対象エリアを把握する

まず、あなたが使える金融機関が、どのエリアを融資対象にしているかを確認する。これが、あなたの戦場となるマップだ。

◎賃貸市場の需給バランスを調査する

候補エリアの賃貸ポータルサイトで、検討物件と類似の物件がいくつあるか、家賃はいくらかを調べる。供給過多になっていないかを確認する。

◎地元の仲介業者にヒアリングする

Webだけでは分からない「生の情報」を得るため、現地の仲介業者に電話する。「このエリアで探している人はどんな層ですか？」「空室が出たら平均で何ヶ月で埋まりますか？」と聞く。「3ヶ月以内には埋まりますね」という答えが引き出せれば、そのエリアの需要は堅調だと判断できる。

2．物件選定…利回りではなく「キャッシュフロー」を重視

利回りだけに騙されてはいけない。不動産投資の場合、利回りとはいわゆる「表面利回り」を指す。計算式でいうと「表面利回り＝満室時年間賃料収入÷物件価格」である。

しかし重要なのは、あなたの手元にいくら現金が残るかだ。そこで、物件選びの一次的なスクリーニングの基準として「キャッシュフロー（CF）率」という指標を使って機械的に判断するのが良い。

CF率＝（純収益−年間返済額）÷物件価格

私は「CF率1.5％以上」を詳細検討に進む基準としている。2％を超えれば即買い付けだ。「純収益」とは、「総収益−総費用」で計算されるが、総費用の計算は簡単ではないため、一次スクリーニングの段階ではざっくりと「総収益×75％」としても良い。

金融機関が担保価値として重視する積算価格がどんなに高くても、この基準をクリアしない、つまりキャッシュフローが出ない物件には、私は原則として手を出さない（例外はある）。

3．資料確認と現地調査で「噓」を暴く

書類上の数字は、いくらでも良く見せられる。あなたの仕事は、その裏に隠された真実を見抜くことだ。一例として、物件資料の中でも最も重要な資料の一つである「レントロール」の見方を教えておこう。レントロールとは、その物件の全入居者の賃貸借契約条件の一覧表のことだ。

◎レントロールの危険サイン

（1）相場とかけ離れた家賃設定

周辺相場より不自然に高い、あるいは安い部屋はないか？ 高すぎる場合、その入居者が退去した途端に収益が下落する。

（2）最近の不自然な入居集中

売却直前に、実態のない入居者（サクラ）を入れて利回りを偽装しているケースも稀にある。

（3）高すぎる「想定」家賃

空室部分の家賃が、相場より高く設定されていないか？ これは利回りを良く見せるための典型的な罠だ。

◎現地調査での物件チェックポイント5選

（1）外壁

ひび割れ（クラック）や、指でこすって白い粉がつくか（チョーキング）を確認。将来の修繕費に直結する。

（2）屋上防水

浮きや割れはないか。雨漏りの原因になる最重要ポイントだ。

（3）全戸の電気・ガスメーター

電力量計のメーターが回っているか、ガスの元栓は開いているか。レントロールの入居状況と実際の稼働状況が一致しているかを確認する。

（4）周辺の競合物件

隣のアパートのベランダに洗濯物は干されているか。エリア全体のリアルな空室率を把握する。

（5）境界杭や塀

隣地との境界は明確か。将来のトラブルの種を摘み取る。

小原 正徳

株式会社不動産科学研究所 代表取締役

投資家・事業家／不動産鑑定士／宅地建物取引士