「すごい目で見られてる」「視線がアウェー」ド派手な金色タイツで…江頭2:50のW杯現地観戦ショットが話題！ 背後の女性の表情が「ヤバいw」「ジワジワくる」
ワールドカップを現地観戦した人気お笑い芸人の”まさかの一枚”が話題を呼んでいる。
日本代表は現地６月25日、北中米W杯のグループステージ（F組）第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。１−１で引き分け、１勝２分の勝点５でグループ２位となり、決勝トーナメント進出を決めた。
この一戦を現地で観戦したのがお笑い芸人の『江頭2:50』さんだ。自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の公式Xでは、出国からスタジアム到着までの様子を随時投稿。ダラス・スタジアムでは、金色のタイツに胸には日本国旗、頭には日本の鉢巻きを巻いたド派手スタイルで登場し、試合前には「いざ、応援！絶対に勝つ！！」と意気込みを発信した。
そんな数々の投稿のなかで、ファンの視線を集めたのが試合中にスタンドで撮影された一枚だ。カメラに向かって指をさしてポーズを決める江頭さんの背後では、現地女性が真顔でじっと見つめており、その対照的な表情が大きな話題となった。
この投稿にはSNS上で、「この人の表情がすごく好きwww」「後ろの人との温度差よ…」「すごい目で見られてる」「後ろの人の目がヤバいwww」「背景女性の視線がアウェー」「冷たい視線」「ジワジワくる」など、現地女性のリアクションに注目するコメントが相次いで寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「後ろの人の目がヤバいw」人気芸人のW杯観戦ショットが”思わぬ一枚”に
日本代表は現地６月25日、北中米W杯のグループステージ（F組）第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦。１−１で引き分け、１勝２分の勝点５でグループ２位となり、決勝トーナメント進出を決めた。
この一戦を現地で観戦したのがお笑い芸人の『江頭2:50』さんだ。自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の公式Xでは、出国からスタジアム到着までの様子を随時投稿。ダラス・スタジアムでは、金色のタイツに胸には日本国旗、頭には日本の鉢巻きを巻いたド派手スタイルで登場し、試合前には「いざ、応援！絶対に勝つ！！」と意気込みを発信した。
そんな数々の投稿のなかで、ファンの視線を集めたのが試合中にスタンドで撮影された一枚だ。カメラに向かって指をさしてポーズを決める江頭さんの背後では、現地女性が真顔でじっと見つめており、その対照的な表情が大きな話題となった。
この投稿にはSNS上で、「この人の表情がすごく好きwww」「後ろの人との温度差よ…」「すごい目で見られてる」「後ろの人の目がヤバいwww」「背景女性の視線がアウェー」「冷たい視線」「ジワジワくる」など、現地女性のリアクションに注目するコメントが相次いで寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「後ろの人の目がヤバいw」人気芸人のW杯観戦ショットが”思わぬ一枚”に