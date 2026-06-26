新潟アルビレックスBBは、松井 啓十郎 選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。



【松井 啓十郎(まつい けいじゅうろう)選手】



■背番号

16

■ポジション

SG

■生年月日

1985年10月16日

■出身地

東京都

■身長

188cm

■体重

83kg

■出身校

コロンビア大学

■経歴

2009-10レラカムイ北海道

2010-11 日立サンロッカーズ

2011-17 トヨタ自動車アルバルク/トヨタ自動車アルバルク東京

2017-19 シーホース三河

2019-21 京都ハンナリーズ

2021-23 富山グラウジーズ

2023-24 香川ファイブアローズ

2024-26 さいたまブロンコス

2026-新潟アルビレックスＢＢ

■松井 啓十郎選手 コメント

新潟アルビレックスＢＢブースターの皆さん。はじめまして、今シーズンからお世話になります、松井啓十郎です。まずはプレーさせて頂ける事に感謝し、勝利に貢献できるようベストを尽くしたいと思います。新B. ONEでブースターの皆さんと一緒に戦えるのを楽しみにしています。これからどうぞよろしくお願いします！！

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

このたび、2026-27シーズンに於ける 松井 啓十郎 さんとの新規選手契約を締結させていただく運びと相成りました。長年、日本のバスケットボール界を牽引してきた選手であることは皆様ご存じのことかと。数多くの経験を重ねてきており、シュート力はもちろん、スマートさ・クラッチシュートを決める勝負強さは今でも健在。今シーズン、シューターとして、ストロングポイントであるアウトサイドシュートで相手の脅威になってくれる事を期待してます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。