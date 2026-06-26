【アルビBB】埼玉から松井 啓十郎選手の加入を発表「勝利に貢献できるようベストを尽くしたい」
新潟アルビレックスBBは、松井 啓十郎 選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。
【松井 啓十郎(まつい けいじゅうろう)選手】
■背番号
16
■ポジション
SG
■生年月日
1985年10月16日
■出身地
東京都
■身長
188cm
■体重
83kg
■出身校
コロンビア大学
■経歴
2009-10レラカムイ北海道
2010-11 日立サンロッカーズ
2011-17 トヨタ自動車アルバルク/トヨタ自動車アルバルク東京
2017-19 シーホース三河
2019-21 京都ハンナリーズ
2021-23 富山グラウジーズ
2023-24 香川ファイブアローズ
2024-26 さいたまブロンコス
2026-新潟アルビレックスＢＢ
■松井 啓十郎選手 コメント
新潟アルビレックスＢＢブースターの皆さん。はじめまして、今シーズンからお世話になります、松井啓十郎です。まずはプレーさせて頂ける事に感謝し、勝利に貢献できるようベストを尽くしたいと思います。新B. ONEでブースターの皆さんと一緒に戦えるのを楽しみにしています。これからどうぞよろしくお願いします！！
■代表取締役社長 糸満 盛人コメント
このたび、2026-27シーズンに於ける 松井 啓十郎 さんとの新規選手契約を締結させていただく運びと相成りました。長年、日本のバスケットボール界を牽引してきた選手であることは皆様ご存じのことかと。数多くの経験を重ねてきており、シュート力はもちろん、スマートさ・クラッチシュートを決める勝負強さは今でも健在。今シーズン、シューターとして、ストロングポイントであるアウトサイドシュートで相手の脅威になってくれる事を期待してます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。