◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。ブラジルメディアは決勝トーナメント1回戦で欠場する可能性がある日本代表の選手を報道した。

日本は後半11分に前田のゴールで先制。しかし同17分、ペナルティエリア右角付近から今大会初のスタメン起用となったFWアントニー・エランガ（ニューカッスル）のミドルシュートで同点に追いつかれ、1―1の引き分けで勝ち点1を獲得した。

多くのブラジルメディアが決勝トーナメント1回戦の対戦カードを報じた。ブラジルメディアの「Globo Esporte」は、「ブラジル戦で欠場する可能性がある日本人2選手」と見出しを付けて報じた。

1人目は1次リーグ初戦のオランダ戦の後半に相手との接触で左膝を負傷したMF久保建英（Rソシエダード）。「チュニジア戦とスウェーデン戦には日本代表に帯同しなかった。日本代表は、チーム屈指の頭脳派選手である久保選手をトレーニングセンターでのリハビリに専念させる意図があった」とつづった。

2人目は主将のDF板倉滉（29＝アヤックス）だ。2試合連続で先発出場した板倉だったが、前半39分にピッチを退き、最終ラインのセンターにはDF谷口が入った。ベンチでは左太腿裏をアイシングしていた。試合後には「監督が大事に至る前にと代えてくれたので、自分としてはひどい状態ではない」と軽傷を強調していた。

同メディアでは「前半に痛みのため交代したが、深刻な怪我を負った様子もなくピッチを後にした」と報じられた。