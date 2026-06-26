元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。西武が3連敗を喫した25日の楽天戦で、悔しい“あの1球”を振り返った。

楽天・前田健太の前に7回3安打無得点に抑えられ、零敗を喫した。

辻氏が“あの1球”と指摘したのは7回だった。「マエケンは代わってくると思った。球数的にもね、疲れてたんで」と予想したが、6回91球を投げていた前田健は7回も続投した。

先頭の長谷川が三塁強襲の内野安打で出塁。「（前田健は）ちょっとしんどいだろうな、という中でノーアウト一塁。ネビンに回ってきたんで、西武としては大チャンスよ」という場面だった。

「勝負を決めたのは4球目。あれがすべて」と指摘した。

2ボール1ストライクからの外角低めのスライダーをネビンは余裕で逃したが、判定はストライク。

普段は判定に批判を口にしない辻氏でさえ「あれがボールで3ボール1ストライクだったらマエケンは厳しかった。2ボール2ストライクになって助かったと思うし、ネビンはそこまでストライク取るのか、と次のスプリット、同じようなコースに手を出さざるを得なくなった」と振り返った。

結局、ネビンは空振り三振を喫し、この回も無得点に終わった。

辻氏は「あの1球…。そのストライクがあまりにも痛かった。こんなことあまり言いたくないけど、見てて“ウソだろ？”って言ったくらい。野球はたらればじゃないけど、あまりにも大きかった」と、流れを失ったストライク判定を悔しがった。