天皇皇后両陛下はオランダ・ベルギー公式訪問を終え、先ほど、羽田空港に到着し帰国されました。

天皇皇后両陛下を乗せた政府専用機は26日午後2時半すぎ、羽田空港に到着しました。26日は雨天のため、出迎えは羽田空港内の貴賓室で行われました。

両陛下はおよそ13時間半のフライトの疲れも見せず、出迎えられた秋篠宮ご夫妻に、にこやかに挨拶をされました。また、高市首相も出迎えました。

続いて両陛下は駐日オランダ大使のベスホーブルッフ大使や駐日ベルギー臨時代理大使と握手を交わし、にこやかに話されました。

両陛下は今月13日に羽田空港を出発し、最初にオランダを訪問されました。

オランダでは王室の別邸ヘット・アウデ・ロー城で過ごしたあと、首都アムステルダムで歓迎式典に臨み、戦没者記念碑に供花し、夜は国王王妃主催の晩さん会に出席されました。また、王妃が支援する小児がんセンターも視察されました。

20日からはベルギーに入り、王室の別邸シエルニョン城で過ごしたあと、首都ブリュッセルで歓迎式典や市庁舎訪問に臨み、国王王妃主催晩さん会に出席されました。

また、陛下は南部ワロン地域のナミュールや昭和天皇が105年前に訪れた大学のある、ルーヴェンなども訪問されました。

天皇皇后両陛下は、2週間の公式訪問を終え感想を文書で公表されました。

＊＊＊＊＊＊＊＊

この度、オランダ国政府、ベルギー国政府からそれぞれ国賓として御招待を頂き、二人で両国を訪問できたことをうれしく思います。オランダのウィレム・アレキサンダー国王陛下御夫妻、ベルギーのフィリップ国王陛下御夫妻には、歓迎式典や晩餐会などを心をこめて御準備くださいました。両国の王室の施設に宿泊させていただいて、くつろいだ雰囲気の中で旧交を温めることができ、滞在中の各地への訪問にも御一緒頂くなど、数々の素晴らしいおもてなしを頂いたことに厚く御礼を申し上げます。また、行く先々でオランダ、ベルギー両国の方々に温かく迎えて頂いたことは、うれしく、有り難いことでした。オランダ国政府、ベルギー国政府、そしてそれぞれの国民の皆さんの御厚意に対し、心から感謝いたします。

オランダには13年ぶり、ベルギーには27年ぶりの訪問となりましたが、両国の王室の方々を始めとする多くのみなさまから頂いた温かいおもてなしや、それぞれの国をかつて訪れた時に見聞きしたことなどを懐かしく思い出しました。そして、両国の王室の若い世代の方々とも久しぶりにお会いし、それぞれ立派に成長されたお姿をたいへんうれしく思うとともに、次の世代への橋渡しができたのではないかと思っております。

今回訪れたオランダのデルタレスやベルギーの imec（アイメック）では、日本との協力関係を深めながら科学的知見を高め、その最先端の成果を社会に還元している様子を実感できました。オランダのプリンセス・マキシマ小児がんセンターでは、高度な医療の研究と子どもたちや家族に寄り添った医療がなされていることに感銘を受けました。

日本とオランダ、ベルギーそれぞれの交流に様々な形で携ってきた幅広い年代の方々に直接お会いしてお話しする中で、日本とオランダ、ベルギー両国との間で世代を超えて継続してきた交流、そして培われてきた友好親善の歩みについての理解を深めることができました。日本研究の学科が設置されているオランダのライデン大学やベルギーのルーヴェン・カトリ

ック大学では、日本の大学との連携や学生間の交流も進められており、日本についての研究をしているオランダやベルギーの学生さん達から、それぞれの関心事項などを直接お聴きしました。日本とオランダ、ベルギー両国の若者が、お互いの国の社会や文化などに一層の関心を寄せ、両国の相互理解と友好親善の更なる増進に大きな役割を果たしてくれることを期待いたします。

日本とオランダ、ベルギーとの長い友好関係の歴史の中には苦難の時期もありました。先の大戦でつらく、悲しい思いをされた方々に思いを致しながら、オランダでは戦没者記念碑に供花いたしました。過去の歴史から謙虚に学び、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていくとともに、平和への努力を続けていくことの大切さについて思いを新たにいたしました。

今回のオランダ、ベルギー両国への訪問も、とても意義深く、そして思い出深いものとなりました。準備を重ねて頂いた日本とオランダ、ベルギー双方の多くの関係者の皆さんの尽力に深く感謝いたします。両国の国民の相互理解が更に深まり、日本とオランダ、ベルギーの友好親善と協力関係がより一層進展することを心から願っています。

両陛下が2か国を続けて公式訪問されたのは、24年ぶりでした。