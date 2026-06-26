これも米国流の復帰祝いなのか。地元「カリフォルニアポスト」紙は２５日（日本時間２６日）、「ドジャースの有望選手が、犬の奇妙なケガからの復帰戦で鳴き声で嘲笑される」との記事を配信した。

記事によればドジャースの有望株ランキング１３位のケンダル・ジョージ外野手（２１）が２４日（同２５日）、１か月ぶりに実戦復帰。同選手は５月２５日（同２６日）の傘下２Ａタルサの試合でホームイン後にベンチに戻る際、グラウンドのバットを回収するバット犬にぶつかりそうになり、瞬時にジャンプして避けた。だが着地の際に左ひざを痛め、負傷交代となった。

ドジャースはこの事故を受け傘下マイナーでのバット犬イベントを中止。そのジョージがリハビリをこなしドジャース傘下１Ａ、オンタリオ・タワー・バザーズの敵地ビサリオ・ローハイド戦で復帰を果たした。

だがジョージが最初の打席に入ると対戦相手は場内スピーカーで犬の鳴き声を流した。明らかにジョージのケガを嘲笑するため。この動画はＸ（旧ツイッター）で拡散され３８万回以上再生された。

記事は「この挑発はローハイドにとって功を奏し、ジョージは満塁の場面で三振に倒れ、イニングが終了。ジョージは３打数無安打２三振だった。犬の声がやめば、きっと調子を取り戻すだろう」と伝えた。ジョージは２０２３年ドラフトで、高校１巡目全体３９位でドジャースに入団。今季は２Ａで４３試合に出場し、打率３割３分３厘、１６打点５２得点、２６盗塁をマークしていた。