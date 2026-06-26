原油先物下落でドル売り、トランプが海峡再開を強調



時間外でNY原油が下落していることから、ややドル売り。また、韓国主導のアジア株急落を受けたリスク回避のドル買いも後退している。韓国株はサーキットブレーカーが発動し一時売買停止となったが、取引再開後はやや下げ渋っている。



トランプ米大統領は「ホルムズ海峡は開かれている」と強調。また、「イランが米国の農産物を購入してくれる」と述べたことで、米イラン衝突懸念が緩和している。



東京時間14:19現在

ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝70.42（-1.50 -2.09%）

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