東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
東京消費者物価指数（6月）08:30
結果 1.7%
予想 1.6% 前回 1.4%（前年比)
結果 1.6%
予想 1.6% 前回 1.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
海峡は開かれている。イランが米国の農産物を購入してくれる
【韓国】
韓国政府が29日に投資会合開催、SKとサムスンのCEOが参加
SKが今後10年でハイテク産業に約6480億ドルを投資する計画
※韓国GDPの約3分の1に相当する異例の規模
※経済指標
【日本】
東京消費者物価指数（6月）08:30
結果 1.7%
予想 1.6% 前回 1.4%（前年比)
結果 1.6%
予想 1.6% 前回 1.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
海峡は開かれている。イランが米国の農産物を購入してくれる
【韓国】
韓国政府が29日に投資会合開催、SKとサムスンのCEOが参加
SKが今後10年でハイテク産業に約6480億ドルを投資する計画
※韓国GDPの約3分の1に相当する異例の規模