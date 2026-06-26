東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（6月）08:30

結果 1.7%

予想 1.6% 前回 1.4%（前年比)

結果 1.6%

予想 1.6% 前回 1.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

海峡は開かれている。イランが米国の農産物を購入してくれる



【韓国】

韓国政府が29日に投資会合開催、SKとサムスンのCEOが参加

SKが今後10年でハイテク産業に約6480億ドルを投資する計画

※韓国GDPの約3分の1に相当する異例の規模

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