東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
東京消費者物価指数（6月）08:30
結果　1.7%
予想　1.6%　前回　1.4%（前年比)
結果　1.6%
予想　1.6%　前回　1.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領　
海峡は開かれている。イランが米国の農産物を購入してくれる

【韓国】
韓国政府が29日に投資会合開催、SKとサムスンのCEOが参加
SKが今後10年でハイテク産業に約6480億ドルを投資する計画
※韓国GDPの約3分の1に相当する異例の規模