7人組ボーイズグループ「TAGRIGHT（タグライト）」は、6月27日に愛知・名古屋で開催を予定していたデビューシングル「ZERO」の予約イベント「ミニライブ＆特典会」を、台風接近の影響により中止すると発表した。

公式サイトでは「6月27日（土）に開催を予定しておりましたデビューシングル予約イベント『ミニライブ＆特典会』【名古屋】は、台風の接近に伴い中止とさせていただきます」と報告。「気象庁の最新情報を踏まえ、お客様ならびに出演者・スタッフの安全確保を最優先に検討を重ねた結果、総合的に安全なイベント運営が困難であると判断し、本イベントを開催中止とさせていただきます」とした。

一方で、6月28日に兵庫で予定している同イベントについては「予定どおり開催いたします」としている。

TAGRIGHTは、西山智樹、前田大輔、小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイの7人組。オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」で注目を集めた西山と前田が中心のプロジェクト「TAG SEARCH」から誕生したグループで、挫折を経験したメンバーたちが再挑戦を掲げて結成された。日本テレビ系で放送されたドキュメンタリーを経て本格始動し、7月15日にデビューシングル「ZERO」で正式デビューを迎える予定となっている。