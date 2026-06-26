【無料公開期間】 7月13日11時まで

【拡大画像へ】

秋田書店は、「別冊少年チャンピオン」で連載中の作品「今朝も揺られてます(著：増田英二氏)」が、「次にくるマンガ大賞2026」コミックス部門にノミネートされたことを発表した。

これを記念して、秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」にて、最新刊を除く全話が無料で読めるキャンペーンが実施される。無料公開期間は7月13日11時まで。なお、「次にくるマンガ大賞 2026」は同じく7月13日11日までユーザー投票を受けつけている。

□チャンピオンクロス「今朝も揺られてます」のページ

□「次にくるマンガ大賞 2026」のページ

【今朝も揺られてます】

午前6時58分舞原行きの通学電車。名前も知らないあの子と僕…と、その乗客⁉高校生の男女２人が醸し出す甘酸っぱい雰囲気に、乗客たちが心情駄々洩れで盛り上がる‼新感覚のシチュエーションラブコメ‼

(C)増田英二(秋田書店)2024