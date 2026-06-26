Duran Duranが、最新シングル「Free To Love」（feat. Nile Rodgers）のリミックスを集めたアルバム『Free To Love: Hot Star Remixes』をリリースした。

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本作には、ディスコ、ハウス、クラブカルチャー、エレクトロニックミュージックといった幅広いジャンルから多彩なアーティストとプロデューサーが集結。トリクシー・マテル、ハリソン、バスティエンkHz、ホース・ミート・ディスコ、アリシア、ビフ・チトリンズ、DJホワイト・シャドウらが、それぞれ独自の視点で「Free To Love」を再解釈している。

自身が手掛けたリミックスについて、トリクシー・マテルは「この曲に自分なりの解釈を加えるなんて、私ったら、なんて図々しいの！BPMをちょっぴり上げて、コズミックディスコの幻想的な感じを強めて、ぶっとくてワイルドなベースを加えています。どんなものであれ、よりゲイっぽくできると私は固く信じているんです」とコメントしている。

プロジェクトを振り返り、ニック・ローズは「曲の方からリミックスを求めてくることがあって、私たちは従うしかありません。“Free To Love”が、まさにその好例でした。私たちは、現在活躍する最高のリミックスアーティストたちとコラボレーションしたいと考えました。長らくやっていなかった試みではありましたが。ある種の賭けでもあり、自分たちの曲がどう解釈されるのか見当もつかなかったのですが、結果にはこれ以上ないほど感激しています」と語っている。

また、「ダンスミュージックのさまざまなジャンルを跨ぐアーティストたちと仕事をして、彼らが私たちの曲にそれぞれ異なるアプローチで臨む様子を見るのは、実に興味深い体験でした。音楽は自分の部屋に閉じ込めておくこともできるし、ホテルのドアを全開にして、他の部屋がどんな様子で、どんな音がしているのかを探りにも行くこともできるわけで…個人的には常に好奇心が旺盛で、未知のものほど胸が高まります。これらのリミックスは、素晴らしい冒険でした」ともコメント。

さらにオリジナル曲については、「ここ数年、私たちが目の当たりにしてきた無分別な強欲さや破壊から少し距離を置いて、人生がいかに尊いものかを思い出す時期だと思います。“Free To Love”は、すべての人が生きる上で享受すべき真の価値である自由と愛を信じる、すべての人に捧げるアンセムです。リミックスは、どんな人でも楽しんでもらえることを念頭に作りました。踊りたい人、明るい未来を信じるすべての人にとって、喜んでもらえる何かがあればと願っています」と語っている。

同曲にフィーチャリング参加したナイル・ロジャースも、「真の愛とは自由であり、無条件なもの。私がDuran Duranに抱く愛、そして私たちが共に作り上げてきた音楽の真髄は、楽曲に込められた最も深い意味をもつ愛を共有してきたからです。外の世界がどれほど混乱していても、スタジオ内の私たちは自由に、平和を愛することができるのです」とコメントを寄せた。

4月のリリース以来、「Free To Love」は、Duran Duranの近年の作品中で高く評価されてきた。長年のコラボレーターであるナイル・ロジャースと再タッグを組み、ダンスフロアに向けた高揚感あるエネルギッシュなアンセムに仕上がっている。

なおDuran Duranは、7月5日にロンドンで開催される『BSTハイドパーク』にヘッドライナーとして出演。同公演にはスペシャルゲストとしてシザー・シスターズ、ナイル・ロジャース＆シック、グルーヴ・アルマダらも参加する。

（文＝リアルサウンド編集部）