決勝T進出へ窮地の韓国、同国メディア悲観「日本も豪州も助けてくれなかった」
3位での決勝トーナメント進出を目指す韓国代表だが、厳しい状況になっている。韓国メディアも「希望が消えていく」と悲観的に報じている。
今大会よりレギュレーションが変わったことでグループ3位でも決勝トーナメントに進むことができるが、あと2日間で6組の戦いを残す各グループ3位チーム順位表で、上位8チームまでが決勝トーナメント進出を決める中で、韓国は現在6位となっている。
第3戦で南アフリカに敗れた後には「日本やオーストラリアの助けが必要」としていた同国メディアだが、日本対スウェーデンの結果を伝えた『中央日報』は、「希望が消えていく」と速報。「5つのグループを終えた時点で、韓国より順位の低い3位チームはわずか1チームしかない」と悲観した。
また同日にはD組のオーストラリアがパラグアイと引き分けたことで、同組3位のパラグアイも3位争いで韓国を上回った。これについても同メディアは「オーストラリアまで助けてくれなかった」とし、自国の状況がより厳しくなっていることを伝えている。
今大会よりレギュレーションが変わったことでグループ3位でも決勝トーナメントに進むことができるが、あと2日間で6組の戦いを残す各グループ3位チーム順位表で、上位8チームまでが決勝トーナメント進出を決める中で、韓国は現在6位となっている。
第3戦で南アフリカに敗れた後には「日本やオーストラリアの助けが必要」としていた同国メディアだが、日本対スウェーデンの結果を伝えた『中央日報』は、「希望が消えていく」と速報。「5つのグループを終えた時点で、韓国より順位の低い3位チームはわずか1チームしかない」と悲観した。
また同日にはD組のオーストラリアがパラグアイと引き分けたことで、同組3位のパラグアイも3位争いで韓国を上回った。これについても同メディアは「オーストラリアまで助けてくれなかった」とし、自国の状況がより厳しくなっていることを伝えている。