2026年5月末の閉館に伴い、大阪松竹座で3月24日に開催された『ほんまおおきに大阪松竹座～WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ！卒業式。～』。

【動画】『ほんまおおきに松竹座』舞台裏ムービーなど①～③

舞台公式Xで、9月18日にBlu-ray＆DVDがリリースされることが発表され、ティザー映像などが続々と公開されている。

■重岡大毅と道枝駿佑が笑顔で向き合う姿や小島健と長尾謙杜がジュニアと肩を組む姿も

まず「Behind the scenes Teaser」に映し出さたのは、SUPER EIGHTやWEST.、なにわ男子、向井康二（Snow Man）、永瀬廉（King ＆ Prince）といった豪華出演者の名前が並んだ着到板。“3/24 松竹座 卒業式”の文字も見える。

さらにリハーサル風景では、濱田崇裕（「濱」は異体字が正式表記）の「エモいっすねえ」というコメントや、舞台袖から大勢で出ていく姿、出演者同士でコメントを撮り合う様子や、

また大西流星が向井に「歴史変えた人」と言うと、向井が「せやねん、俺が変えた」と言い切る場面や、小島健と長尾謙杜がジュニアと肩を組む姿や、SUPER EIGHTが和室の楽屋でくつろぎながら「全然変わってない」と確認する様子、大西・室龍太・西畑大吾がカメラにボケる姿、桐山照史に見守られるなか、小瀧望が「今どこで見てんねん」と言いながらキリリとカメラへドアップも。

さらに楽屋で永瀬が濱田の肩に寄りかかりながら「（松竹座に）EIGHTさんと立ったことがなかった」というエピソードを明かしたり、楽屋で横山裕と内博貴が松竹座を懐かしむなかで、内が「リハんときちょっと泣きそうになりました」と言うシーンも。

さらに、重岡大毅と道枝駿佑が笑顔で向き合い歌う姿や、大倉忠義と向井・藤原が肩を組みマイクを手にした姿、ステージいっぱいに出演者が並ぶリハーサルや、全員集合写真を撮影する様子なども収められている。

コメント欄には「濱ちゃんにもたれる廉くんがかわいい」「関西ファミリーにほっこり」「先輩とか同期との絡みうれしい」などといったファンの声が続々と到着。

さらに公式Xでは「Behind the scenes Teaser short ver. 」と題した、リハーサルの模様を中心に収めた映像や、本作に特典映像として収録される、2月22日から3月19日に開催された『epilogue～ありがとう松竹座～』（関西ジュニアが出演）のダイジェストも見ることができる。

■『ほんまおおきに大阪松竹座』Behind the scenes Teaser

グループの垣根を越えた交流シーンに注目。

■『ほんまおおきに大阪松竹座』Behind the scenes Teaser short ver.

わちゃわちゃ感も楽しいリハーサル風景を中心に公開。

■『epilogue～ありがとう松竹座～』ダイジェスト

関西ジュニアが出演した舞台を裏側も含めて収録。