BTS・ジミンがDiorオフショットで魅せた神々しい横顔に悶絶！凛とした佇まい＆柔らかい笑顔に「語彙力吹っ飛ぶ美しさ」「ずっと見てられる…」

【写真】①BTSジミン、Diorのショーで凛とした存在感（1枚目）＆美しい横顔（10枚目） 【動画】②会場のテラスから外を眺めるジミン ③CORTISメンバーと笑顔で会話するBTSジミン

BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。フランス・パリで行われたDior（ディオール）の2027年サマーコレクションショーのオフショットを披露した。

■BTSジミン、ナポレオンジャケット姿で魅せたDiorショーの思い出

JIMINは笑顔の絵文字を添え、ショー会場で話題になったロング丈のナポレオンジャケット姿のオフショットを投稿。

1、4枚目は、会場となったニッシム・ド・カモンド美術館のテラスで撮影された1枚。まるで絵画のような色合いの中、凛とした存在感を放つジミンが印象的だ。続いて、Diorのクリエイティブ・ディレクター、ジョナサン・アンダーソンとの2ショットや、ブランドロゴの前に立つ姿など公開。6枚目には、胸元やジャケットに施された豪華な装飾をクローズアップしたカットも収められている。

9枚目には、緑あふれる屋外で撮影された、同じレーベルの後輩であるCORTIS（コルティス）のJUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）との和やかな雰囲気あふれる4ショットも。最後は、ショーを見つめるジミンの横顔。前髪の間からのぞく、どこか儚げで美しい眼差しが、余韻を残す1枚となっている。

SNSでは、「美しい横顔、ずっと見てられる…」「Diorのジミンさん王子様みたい」「語彙力吹っ飛ぶ美しさ」「綺麗でカッコ良くてかわいい」「CORTISくんたちとの写真、ジミンの笑顔がとっても優しい」「ジミンさんの写真セレクトいつも素敵」など、ファンから熱い反応が寄せられている。

■動画：まるで王子様！テラスで撮影中のジミン

また、Diorの公式SNSには、会場入りしたジミンを捉えた動画も公開。優雅な佇まいで撮影を受ける姿や、テラスから階下を眺める様子など、ショー当日の雰囲気を感じられる映像となっている。