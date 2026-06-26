佐藤アツヒロがInstagramで、光GENJIの結成日である1987年6月25日に撮影されたメンバー7人ショットを公開。

【写真＆動画】光GENJIの結成日7人集合ショット／「STAR LIGHT」MVなど①～⑦

さらにポニーキャニオン公式Xでは、光GENJIのデビュー曲「STAR LIGHT」のミュージックビデオのショートバージョンが公開され、佐藤アツヒロ・大沢樹生・佐藤寛之・山本淳一が反応している。

■山本淳一は「あの日…雨の中、頑張ってMV撮影をしたのを覚えてる」とエピソードを披露

佐藤アツヒロは「あの日の一枚」「今もここにある…」「#光GENJI」「#結成日」と添えて写真を公開。佐藤アツヒロ・佐藤寛之・諸星和己・山本淳一・赤坂晃がデザインの違う白×黒ボーダーTシャツ、大沢樹生は黒タンクトップ、内海光司は黒いインナーに白シャツを羽織っている。

内海光司はサムズアップ。腰を屈めた佐藤アツヒロの肩に山本淳一が手を添えて笑顔。その山本淳一と佐藤寛之の肩を、大沢樹生が組んでいる。大沢樹生の隣には諸星和己が寄り添いピース。佐藤寛之の前では赤坂晃が腰を屈めている。写真のプリントには“FUJICOLOR 87”の文字も。

フレッシュな7人の貴重な一枚に「懐かしすぎる」「みんなめちゃくちゃかわいい」「このボーダーTの衣装大好き」「青春の一枚をありがとう」などといったファンの声が続々と到着している。

またポニーキャニオン公式Xでは、「6月25日 あの7人が集結した日に。STAR LIGHTのMusic Video Short Versionを公開」と添えてMVを公開。

お馴染みのデニム衣装×ローラースケート姿で街を走り抜ける姿や、スタジオでの華麗なダンス＆歌唱シーンがギュッと詰めこまれたMVになっている。

これを佐藤アツヒロが自身のXで「見つけた！！」とリポスト。大沢樹生も「どした! ポニキャニさん！！ナイスサプライズ。懐かしすぎる～」と驚きと喜びのメッセージを寄せている。

山本淳一も「あの日…雨の中、頑張ってMV撮影をしたのを覚えてる。懐かしいなぁ～」と当時を回想。佐藤寛之は「集結した日！だった…このMVスキです。ありがとうございます！」と感謝を綴っている。

MVについても「素敵なサプライズありがとうございます」「バク転シーンかっこいい」「ローラースケート買ってもらったのが懐かしい」「今聴いても素晴らしい」などといったファンの声が続々とSNSに集まっている。

■1987年6月25日に撮影された光GENJI7人ショット

ボーダーTシャツ＆黒タンクトップの衣装姿の7人に歓喜するファンが続出。

■「STAR LIGHT」Music Video Short Version公開の告知

「6月25日 あの7人が集結した日に」とポニーキャニオンがMV公開。

■佐藤アツヒロがMVに反応

「見つけた！！」と添えてリポスト。

■大沢樹生の反応

「どした! ポニキャニさん！！」と驚いた様子を見せた大沢樹生。

■山本淳一の反応

雨の中で撮影した秘話を明かした山本淳一。

■佐藤寛之の反応

「このMVスキです」とうれしそうなリアクション。

■「STAR LIGHT」Music Video Short Version

1987年8月19日にリリースされたデビュー曲。