エンゼルスなどで監督を務めたジョー・マドン氏が25日（日本時間26日）、米ポッドキャスト『ファウルテリトリー』にゲスト出演。大谷翔平投手とダルトン・ラッシング捕手、ドジャースバッテリーに起こった“すれ違い”について私見を述べた。

大谷に対して、絶対的な信頼を寄せるきっかけとなったエピソードも明かしている。

■「マット・オルソンを敬遠しろ」

『ファウルテリトリー』で話題に挙がったのは、24日（同25日）に行われたドジャース戦での出来事。投打二刀流として先発マウンドに上がった大谷と、25歳の若手捕手ラッシングとの呼吸が合わずにパスボールを誘発。ABSチャレンジでも意見が食い違い、ラッシングの強気な態度にも批判が集まった。

同番組にリモート出演したマドン氏は、この話題について振られると「試合は見ていないが、状況は把握しているよ。まず第一に、ショウヘイについてだけど、彼が解決策を考えていないとは思えない。私ならショウヘイとダルトン、投手コーチ、監督の4人を部屋に集めて『さあ、この件について話そう』と言って終わりだ。これ以上、複雑な話ではない」とコメント。周囲が騒ぐものではないとした。

「昔なら、こういうことはロッカールームで処理されていたんだ。この若手捕手についても『ショウヘイがこうしたいと言うなら信じろ、それがやり方だ』と伝えればいい。そして『あとでショウヘイとも座って話そう。それで全部解決する』と。それだけのことだよ」と語った。

かつてエンゼルスで大谷を指揮したマドン氏は、二刀流に絶対的な信頼を寄せるきっかけとなったエピソードも披露。「一度、私はマウンド上の彼に『マット・オルソンを敬遠しろ』と言ったことがあった。すると彼は、ダグアウトに向かって指を振って『違う』という仕草をしたんだ。ただ、そのあと結局は敬遠したけどね。そして試合後に数字を調べたら、彼はオルソンを14打席中10回も三振に取っていたんだよ。つまり、ショウヘイは自分が何をしているか分かっている。だから、捕手の仕事はむしろ楽なんだ。彼についていけばいい」と明かし、気負いが見えるラッシングへ助言を送っていた。