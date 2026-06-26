◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第1日（2026年6月25日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

19年AIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目を目指す渋野日向子（27＝サントリー）は5バーディー、1ボギー、1トリプルボギーの1アンダー71で回り、27位で発進した。首位とは8打差。

山あり谷ありの18ホールだった。渋野は「いいスタートが切れたけど、途中でトリプルを打ったり、悔しいホールがあった中でよく切り替えて、後半盛り返せたなと思う」と息をついた。

インから出て10番で7メートル、11番で6メートルのパットを沈めて連続バーディーで滑り出した。しかし12番で1つ落とし、1アンダーで迎えた16番ではまさかの事態に見舞われた。

ティーショットを右サイドの湖に打ち込み、ドロップ後の第3打はフェアウエーに出すだけ。第4打でグリーンを捉えたが、7メートルのファーストパットはカップの縁で止まった。さらにタップインを試みたものの、うまくヒットできずカップインに失敗し、4オン3パットのトリプルボギー。痛恨のミスを「16番の悲劇。ちょっと空振ってしまった。ボールにちょっと振れて戻ってきた感じ。（打つ）意思があったので…。すごい恥ずかしい」と悔やんだ。

それでも気持ちを奮い立たせて後半3バーディーで巻き返した。イーブンパーで迎えた最終9番では6メートルをねじ込んで1アンダーで初日を終え「ゼロ（イーブンパー）に戻したい気持ちもあったので、後半はすごくいいプレーができた。最後はラッキーだった。まあトリ打った割には良かったでしょう」と笑顔を見せた。

全体的には好感触のラウンドだった。チャンスをものにしたパットは「凄くいいタッチで打てた。5メートルくらいのが入ってくれたのが良かった」と自画自賛。「力んで上半身が強いという印象のショットが多かった」と満足はしていないものの、フェアウエーキープ率78・57％、パーオン率77・78％とショットの精度も高かった。

今季は予選通過に四苦八苦していたが、全米女子オープンで17位、ダブルス戦のダウ選手権でも勝みなみとのペアで5位に入った。上位でも戦えるゴルフになってきた。

メジャーでの強さは誰もが認めるところ。残り3日間、上位を目指してギアを上げる。