スウェーデンと1-1

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。後半、39歳長友佑都が投入される際に映った同僚の表情が、大きな話題となっている。

1-1の後半30分、遂に長友に出番が訪れた。中村敬斗と代わってピッチへ。白地のヘアバンドを身に着け、左サイドに入った。出場直後には激しいタックルからボール奪取。自身5度目の大舞台で持ち前の闘志むき出しのプレーを見せつけた。

長友投入の直前、NHKの中継には吉田麻也と南野拓実の姿が抜かれた。1次リーグ最終戦での39歳起用に驚いたような表情が映し出されると、X上のファンも反応した。

「明らかに『え？』って顔してるタキと吉田麻也おもろい」

「俺も同じ顔してたと思います」

「タキ開いた口が塞がってない」

「ちょっと笑ったもんこれ笑」

「長友使うならここがラストチャンスだったしな」

「全日本国民の顔だいたいこれ」

F組2位で決勝Tに駒を進めた日本は、29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。



（THE ANSWER編集部）