「日本国民の顔、大体これ」 39歳長友の投入直前…抜かれた仲間2人の表情が話題「俺も同じ」
スウェーデンと1-1
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。後半、39歳長友佑都が投入される際に映った同僚の表情が、大きな話題となっている。
1-1の後半30分、遂に長友に出番が訪れた。中村敬斗と代わってピッチへ。白地のヘアバンドを身に着け、左サイドに入った。出場直後には激しいタックルからボール奪取。自身5度目の大舞台で持ち前の闘志むき出しのプレーを見せつけた。
長友投入の直前、NHKの中継には吉田麻也と南野拓実の姿が抜かれた。1次リーグ最終戦での39歳起用に驚いたような表情が映し出されると、X上のファンも反応した。
「明らかに『え？』って顔してるタキと吉田麻也おもろい」
「俺も同じ顔してたと思います」
「タキ開いた口が塞がってない」
「ちょっと笑ったもんこれ笑」
「長友使うならここがラストチャンスだったしな」
「全日本国民の顔だいたいこれ」
F組2位で決勝Tに駒を進めた日本は、29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。
（THE ANSWER編集部）