他力での決勝T進出を待つ韓国…ファンもつらいよ

サッカーの北中米ワールドカップは1次リーグ終盤を迎えている。25日（日本時間26日）に行われたD組のオーストラリア―パラグアイ戦はスコアレスドロー。この結果に失望をあらわにしているのが韓国のファン。自国はすでに1次リーグを終えており、A組3位。決勝トーナメントに進出できるかは他国の結果待ちになっているからだ。

この引き分けの結果、オーストラリアが2位で決勝トーナメント進出を決め、パラグアイも3位ながら、成績では韓国より上位となった。この大会では各組の2位までの24か国と、3位のうち成績上位の8か国の計32か国が決勝トーナメントに進める。この時点で韓国は6位だ。

オーストラリアが勝利するか、パラグアイが2ゴール差をつけて勝利すれば韓国に有利になるという状況だったが、いずれも果たせず。X上には韓国ファンの恨み節が並んだ。

「もう韓国は崖から落ちるしかないな」

「オーストラリアもパラグアイもお前ら何やってんだよ？？？ 俺がシュート打ってもそれよりはマシだろ」

「パラグアイとオーストラリアがゴール入れれば俺たちにはいいんだけど 交互にシュートが全部外れてる 俺たちで遊んでるみたいだ」

「オーストラリアが攻撃するときはオーストラリア応援して、パラグアイが攻撃するときはパラグアイ応援するの、なんでこんなに笑えて悲しいんだよ 結局引き分け。最悪の結果」

ただ、このような事態を招いたのは自国が着実に勝ち点を重ねられなかったからで「お互い勝つ気がないんだよな…誰のせいだよ、俺たちがこうさせたんだから」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）