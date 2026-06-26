日本―スウェーデン

サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分けた。NHK中継では本田圭佑が解説を務めた中で、隣に並んだアナウンサーの意外な光景がネット上で話題になった。

グループ最終戦で本田は曽根優アナウンサーと実況席でコンビを結成したが、初戦のオランダ戦では小宮山晃義アナとの掛け合いが話題に。「イチキュウサン（身長193センチ）のウインガー！？」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」などの名言が飛び出した。

小宮山アナはスウェーデン戦でレポーターを務め、試合中継にも登場。本田と並び立つと、身長の高さにファンの視線が集中。182センチの本田よりも大きく見えたその姿にX上には「190近くあるねこれ」「NHKの小宮山アナこんな身長あったの？！」「本田圭佑が普通の身長に感じてしまう」「上目遣いのレアな本田圭佑が見れた」「小宮山アナめっちゃ身長高くね？」といった声が並んだ。

日本は決勝トーナメント初戦で、C組1位ブラジルと対戦が決定。オランダはC組2位のモロッコとの対戦になった。仮にブラジルに勝った場合、コートジボワールとI組2位の勝者と戦う。



（THE ANSWER編集部）