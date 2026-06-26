北中米Ｗ杯１次リーグＤ組最終戦（２５日＝日本時間２６日、米国・サンフランシスコ）、オーストラリアとパラグアイ０―０でドロー。勝ち点１を分け合い、オーストラリアが２位で決勝トーナメント進出を決め、パラグアイは３位となった。

この結果に複雑なのが韓国だ。Ａ組で３試合を終えて勝ち点３の３位。他の組の結果次第では敗退が決まる中、Ｄ組の勝ち点３同士のオーストラリアがパラグアイと引き分けて、ともに勝ち点４となり韓国のポイントを上回った。

同国メディア「Ｘｐｏｒｔｓ」は「Ｄ組の結果は洪明甫監督が率いる韓国代表にもう一つの絶望を与えた。Ａ組３位を占めたポジションは、各組３位１２チームのうち、８位以内に入ってこそ３２強進出が可能だ」と報じた。

Ｂ組３位のボスニア・ヘルツェゴビナが勝ち点４となり、この日はパラグアイに加えてＥ組のエクアドルと日本と同じＦ組のスウェーデンも勝ち点４の３位となった。同メディアは「これにより韓国は２７、２８日に開催される６組の結果を焦って見るしかなくなった。このうち４組３チームが韓国よりも良い成績を残せば、脱落が決定し、帰国する」と伝えていた。