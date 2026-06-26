松田美由紀の長女・ゆう姫、プールサイドで美スタイル披露「スタイル抜群」「脚の長さ異次元」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の松田美由紀の長女でアーティストの松田ゆう姫が6月24日、自身のInstagramを更新。海での写真を披露し、話題となっている。
【写真】芸能一家38歳長女「脚の長さ異次元」プールサイドでの黒水着姿
松田は「ダイビングにパラセーリングにウミガメに 初めての経験を沢山してきました」とつづり、写真を複数枚投稿。真っ青な空を背景にプールサイドに立つ松田はサングラスをかけ、白いロングカーディガンに黒い水着を合わせた姿でスラリと美しいスタイルが際立っている。
投稿ではそのほか、Tシャツにパンツのラフなスタイルでの街角ショットやダイビングスーツ姿でボートに乗っているショット、ダイビング中の動画なども公開されている。
この投稿には「スタイル抜群」「美しい」「景色に癒される」「楽しそうな姿が嬉しい」「アクティビティ楽しそう」「脚の長さ異次元」などとコメントが寄せられている。
ゆう姫は母・美由紀と俳優の松田優作さんの長女で、兄は俳優の松田龍平、松田翔太。（modelpress編集部）
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【写真】芸能一家38歳長女「脚の長さ異次元」プールサイドでの黒水着姿
◆松田ゆう姫、プールサイドで美スタイル披露
松田は「ダイビングにパラセーリングにウミガメに 初めての経験を沢山してきました」とつづり、写真を複数枚投稿。真っ青な空を背景にプールサイドに立つ松田はサングラスをかけ、白いロングカーディガンに黒い水着を合わせた姿でスラリと美しいスタイルが際立っている。
◆松田ゆう姫の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「美しい」「景色に癒される」「楽しそうな姿が嬉しい」「アクティビティ楽しそう」「脚の長さ異次元」などとコメントが寄せられている。
ゆう姫は母・美由紀と俳優の松田優作さんの長女で、兄は俳優の松田龍平、松田翔太。（modelpress編集部）
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