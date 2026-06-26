EXILE TAKAHIRO＆武井咲夫婦、お揃い投稿に「癒される」の声 “呼び方”に注目も
【モデルプレス＝2026/06/26】EXILE TAKAHIROと、女優で妻の武井咲が27日、それぞれnstagramストーリーズを更新。同じ写真を投稿し、話題を集めている。
【写真】「癒される」と話題・芸能人夫婦のお揃い投稿
この日、TAKAHIROと武井は、アスファルトの地面に落ちる落ち葉の写真を投稿。落ち葉は3つの穴が開いており、「おぉぉぉおぉぉ」や「わぁぁぁあぁぁ」とまるでエドヴァルド・ムンクの絵画「叫び」のように見える落ち葉をいじるコメントをつけた。
その後、武井はTAKAHIROの投稿を「急なたかちまごめんなさい。これ途中から見た方、わけわかんないよね（笑）」と引用し、夫婦の仲睦まじい様子がうかがえる。
この投稿にファンからは「癒される」「可愛い夫婦ですね」「尊いやり取りで幸せ」「理想の夫婦」「たかちま呼びかわいい」といった声が寄せられている。
TAKAHIROと武井は2017年9月に結婚。2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女の誕生を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】「癒される」と話題・芸能人夫婦のお揃い投稿
◆TAKAHIRO＆武井咲夫婦、同じ写真を投稿
この日、TAKAHIROと武井は、アスファルトの地面に落ちる落ち葉の写真を投稿。落ち葉は3つの穴が開いており、「おぉぉぉおぉぉ」や「わぁぁぁあぁぁ」とまるでエドヴァルド・ムンクの絵画「叫び」のように見える落ち葉をいじるコメントをつけた。
◆TAKAHIRO＆武井咲の投稿に反響
この投稿にファンからは「癒される」「可愛い夫婦ですね」「尊いやり取りで幸せ」「理想の夫婦」「たかちま呼びかわいい」といった声が寄せられている。
◆TAKAHIRO、武井咲と2017年に結婚
TAKAHIROと武井は2017年9月に結婚。2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女の誕生を報告している。（modelpress編集部）
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