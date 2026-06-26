元NHKの中川安奈アナウンサーが26日、Xを更新し、サッカーW杯ブラジル戦のチケットを事前にプライベートで購入していたことを明かした。



【写真】持ってる！ブラジル戦のチケットを事前に購入「次は現地観戦だ～！」と歓喜

中川アナは「次のブラジル戦、実はどうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです 当初は日本戦になるかどうかもわからずでしたがスケジュールの都合でどうしてもそこしか行ける時がなくて!まさかこんなことになるとは」と対戦相手が日本となったことに興奮気味。



続く投稿で中川アナは「たまたま去年ブラジルに勝利した試合も会場に観に行っていたので胸熱すぎてます 中継を通して感動していた日本の大声援の中の1人として私もしっかり役割を果たせるよう共闘したいと思います マンマミーアな試合に期待」と投稿した。



サッカー日本代表は26日、スウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。この結果、日本は勝ち点1を獲得して合計勝ち点5でグループF2位となり、決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦ではグループC首位のブラジルと対戦する。



（よろず～ニュース編集部）