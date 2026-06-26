日本対スウェーデンが行われたダラス・スタジアムにトレイ・ヤングが出没

日本代表が戦ったダラスでの一幕がSNS上で話題を呼んでいる。

NBAワシントン・ウィザーズのトレイ・ヤングが自身のXを更新し、ワールドカップ（W杯）会場のジャンボトロンに映し出された動画を公開。「W’s Up!」との投稿に、ファンから「日本戦来てたのか！」と驚きや喜びの声が広がっている。

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、W杯グループステージ第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた大一番が行われたアメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムのスタンドには、ヤングの姿があった。白いTシャツにサングラス姿のヤングは、大画面に映し出されると右手で額に手を当てる敬礼のようなポーズをとってみせた。

4年総額約2億1290万ドル（約344億円）で契約延長に合意したばかりのヤング。SNS上のファンからは「ヤング日本戦いる！」「待って、トレヤン現地観戦？」「あら来てたの？」「トレヤン観にきてる」「まじなんでここ見に来たんや」「日本戦来てたのか！」と大きな反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）