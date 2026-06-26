KOSPI（韓国総合株価指数）は26日の取引時間中に一時8％を超える急落となり、売買を一時停止するサーキットブレーカーが発動された。これに先立ち、KOSPI200先物指数が5％以上下落して売りサイドカーも発動されるなど、韓国市場はパニック相場の様相を呈した。

韓国取引所は同日午後0時10分12秒から20分間、有価証券市場の売買を停止した。KOSPIが前日終値比で8％以上下落した状態が1分以上続き、サーキットブレーカー発動の要件を満たしたことによる措置だ。

これに伴い、有価証券市場の全銘柄と株式関連の先物・オプション取引がすべて一時停止した。

サーキットブレーカー発動時、KOSPIは前営業日比731.97ポイント（8.19％）安の8198.33を記録した。

これに先立つ午前11時12分12秒には、KOSPI200先物指数が5％以上下落したことを受け、売りサイドカーが発動された。

投資主体別では、個人が3兆7653億ウォン（約3933億円）を買い越した一方、外国人と機関投資家はそれぞれ3兆1115億ウォン、7320億ウォンを売り越し、指数下落を主導した。

時価総額上位の半導体銘柄も急落した。サムスン電子は9.12％、SKハイニックスは9.43％それぞれ下落した。

同時刻、KOSDAQ（韓国店頭株式市場）指数は前営業日比44.19ポイント（4.98％）安の843.62を記録した。