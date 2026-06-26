「富士山に一番近い道の駅」をうたう道の駅すばしり（静岡県小山町）で、前指定管理者が契約終了後も営業を続ける異例の事態となっている。

多くの登山者の来訪が見込まれる開山が７月１日に迫る中、施設を所有する町が退去や土地の明け渡しを求めて提訴し対立。地場産野菜の仕入れが減るなど影響も出始めている。（静岡支局 遠藤美奈）

「商品が３分の２ほどに減り、イメージの低下も心配。早くもめ事を解消してほしい」。１９日午後、週に１度は道の駅を訪れるという静岡県裾野市の会社員女性（５８）は困惑した様子で話した。

同施設はレストランや足湯があり、富士山を間近で撮影できる年間３０万人以上が訪れるスポット。だが、対立が深まった春以降は納入業者が敬遠し、売りとなってきた土産物の菓子や地場産野菜の仕入れが減るなどの影響が出ている。

対立の発端は指定管理者の交代だった。町は昨年１１月に公募を実施し、今年３月末までを契約期間とする「観光開発」（同）に代わり、４月からの別の新たな管理者が決定した。

しかし、施設の明け渡し時期を巡り、同社が年度末まで営業した後で施設の原状回復をすると主張したのに対し、町は年度末までの明け渡しを要求。原状回復を免除する代わりに期間内の退去を求めたところ、同社側は２０２３年頃に町の許可を得て厨房（ちゅうぼう）設備など施設の改装工事（総額約５０００万円）を実施したとして、部材の回収か補償を求めて拒否した。

「利用者や地域に迷惑をかけたくない」と営業を続ける同社側に対し、町は４月、明け渡しを求めて静岡地裁沼津支部に提訴した。同社の代理人弁護士は「５０００万円分の工事内容を町が対価なく受け取ることは許されない」とし、反訴を予定している。

富士山・須走ルートの開山日は今年、従来の７月１０日から同１日に繰り上げられる。道の駅を所管する国土交通省の担当者は「ドライバーの休憩所としても地域振興策としても、道の駅は重要な施設。穏便に解決し、早く通常態勢に戻ってほしい」と話している。