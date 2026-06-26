梅沢富美男（75）と水森かおり（52）が出演する明治座舞台「梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演」（6月27日〜7月26日）の取材会が26日、東京・中央区の明治座で行われた。昭和歌謡グループのSHOW−WAとMATSURIがゲスト出演する。

公演は3部構成。1部は花形役者（梅沢）と劇団座長の娘（水森）を中心にした人情喜劇の勧進帳。2部の歌謡ステージでは梅沢と水森、SHOW−WA、MATSURIがヒット曲などを歌唱。3部では梅沢の女形が披露される。

梅沢は「長い1カ月公演で、歌と踊りとお芝居の3部です。歌って笑えて楽しめる」とアピール。水森は「梅沢さんとは3回目の舞台。毎回、たくさん学んでいますが、今回は初めて歌舞伎の勧進帳をやります。これまで口に出したことのないセリフばかりで梅沢さんを質問攻め。お客さんに笑顔で元気でお帰りいただくように最高の舞台にします。梅沢さんに付いていきます」。

SHOW−WAの寺田真二郎（42）は「ご迷惑をかけないように精いっぱい全力で頑張ります」。MATSURIの柳田優樹（40）は「歴史ある明治座の舞台。緊張しています。台風が近づいているが新しい風になれるように頑張ります」と意気込みを明かした。

SHOW−WAもMATSURIも秋元康氏がプロデュースをしている。この2グループについて梅沢は「秋元康君が私のために35年前に作詞した曲『右手の指輪』があったがほとんど売れなかった。秋元さんが『曲を書いたのが汚点だった』と言っていたと聞いた。そういう意味でも私は先輩です」。そして「僕と共演をするとみんなスターになる。山内惠介君も無名の時に共演した」と太鼓判。「秋元康がやれば売れるんです。売れなかったのはおれだけだから」と自虐ネタで笑わせた。

水森は「みんながすごく礼儀正しい。けいこの初日が浴衣の着方のレクチャーから。ひたむきに努力をしていてキラキラ輝いている。たくさん元気をもらえます」。

梅沢は最後に「今回は異例中の異例の長い1カ月公演です。そこで何十年も封印をしていた『お笑い勧進帳』をやる。私の集大成です」と自身を見せた。