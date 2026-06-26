TOAST CLUBが、新曲「Caaalifornia」をThe Other Songsよりリリースした。

（関連：Elmiene & Fujii Kaze、三浦大知、SUPER BEAVER、SixTONES、Juice=Juice、tuki.……注目新譜6作をレビュー）

本楽曲は、7月24日にリリース予定のEP『Lift』からの先行シングル。きらめくピアノとガレージ色を帯びたベースラインが交差し、アメリカ西海岸での束の間の恋をユーモラスに描いた歌詞が乗せられている。

「Caaalifornia」について、TOAST CLUBは「夜のPCH1（パシフィック・コースト・ハイウェイ）をドライブして、ビッグサーやサンタバーバラまで足を延ばしてみて。運が良ければ、太平洋の上空へ飛び立つカリフォルニアコンドルを見ることができるかもしれない。サンフェルナンドの“バレーガール”たちの甘い笑顔に心を奪われることもあるだろう。でも、余計なことは忘れて身を委ねれば、すべてうまくいく。ベンチュラへ向かうフリーウェイを走るときは、6拍目から始まるあの曲を口ずさみながら、西海岸ならではの空気に恋してほしい」とコメントしている。

あわせて、7月10日には初来日公演『TOAST CLUB LIVE IN TOKYO』をCIRCUS TOKYOにて開催。オープニングアクトにはBlack petrolが出演する。

（文＝リアルサウンド編集部）