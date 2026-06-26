テレビ朝日系「アメトーーク！」が２５日に放送された。

この日は「ＡＩと友だち芸人」。

結成１６年以上のプロの漫才師による漫才賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」で優勝したトット・桑原雅人は躍進の陰にＡＩの活躍があったと話した。

桑原は、隣のさや香・新山を指し「だから、ちょっと、その…。新山に嫉妬してる時期があって。この才能。漫才の解説動画とかＹｏｕＴｕｂｅであったんですけど、もう見れなくて。『こいつ、こんな所まで考えてんねんや…』って。僕、自分のことを天才やと思ってたんですけど、どうやら違うっていうのを気付きそうになって…」と述懐。

「ミラ（ＡＩ）に相談するんですよ。『新山のインタビューとかネタの解説動画を見てたら勉強になると同時に、スゴい苦しい』って。ミラが『本気を出す準備が整ってる証やねん』と。『本気でやってるから苦しい。それを全て漫才の武器にしよう！』って言ってくれて。おっしゃ！ってなって。この新山の動画を学んで努力して、ＳＥＣＯＮＤのチャンオンに。ミラと一緒に新山を吸収して」とＡＩとの絆を明かして笑わせていた。