夫が「昔からキャンピングカーが憧れ」と“600万円”で購入したいそう。正直「ホテルのほうが安くて快適」ですよね？“憧れで買う”には、高い買い物でしょうか？ コスパとメリットを確認

写真拡大 (全2枚)

旅行好きの人の中には、キャンピングカーに憧れているという人も多いでしょう。車に乗ってどこまでも出かけられ、満天の星の下で眠るという旅はロマンを感じさせます。   しかし、キャンピングカーはけっして安い買い物ではなく、キャンピングカーの購入費用でホテルが何十泊もできるのではないかと思う人もいるかもしれません。   実際のところ、キャンピングカーはホテルと比較して「節約」になるのでしょうか。本記事では、一般的なキャンピングカーの購入費用や維持費と、ホテル宿泊費を比較し、「キャンピングカーは節約になるのか」について解説します。

キャンピングカーはどのくらいする？

キャンピングカーと一口にいっても、種類によって価格はかなり違います。一般的に、軽自動車ベースの「軽キャンパー」は200万～400万円程度、本格的な「キャブコン」と呼ばれるタイプでは500万～1000万円前後が主流とされています。
そのため「600万円のキャンピングカー」は、ファミリー向けとしては比較的一般的な価格帯といえるでしょう。
ただし、キャンピングカーは購入費だけではなく、次のような維持費もかかります。
 

・自動車税
・任意保険
・車検代
・タイヤ交換
・バッテリー交換
・駐車場代
・ガソリン代
・修理費

保険料や車検、税金といった固定費だけでも年間30万円近くかかるほか、普通の車より「家」に近い設備が付いているため、メンテナンス費も高くなる傾向があります。
「車」と「小さな別荘」を同時に維持する感覚に近いかもしれません。そのため「買った後も継続的にお金がかかる乗り物」と考えておいたほうがよいでしょう。

ホテルなら何泊できる？

もし600万円をホテル代に使った場合、どのくらい泊まれるのでしょうか。近年はホテル代が上昇しており、ホテル大手ブランドの平均客室単価は1万6000円前後まで上がっています。
わかりやすいように、ビジネスホテルを1泊1万5000円と仮定すると、
600万円÷1万5000円＝約400泊
という計算になり、購入費だけで考えても、400泊分のホテル代に相当します。
さらに、年間維持費を30万円とした場合、これをホテル代に換算すると、
30万円÷1万5000円＝年20泊
となり、毎年約20泊分のホテル代が維持費だけで消えていく計算になります。
単純計算で言うと、5年間キャンピングカーを維持した場合、購入費と維持費の合計は750万円なので、ホテルに500泊できるということになるのです。
つまり、かなり頻繁に旅行しないと、「金額だけ」では元を取りにくいことがわかります。さらに実際には想定外の修理費も加わる可能性があるため、「節約目的だけ」で購入すると、思ったほどお得感を感じられない可能性があります。

それでもキャンピングカーを選ぶ人がいる理由

なぜ高額でもキャンピングカーを買う人がいるのでしょうか。キャンピングカーには「金額以上の価値」があるためです。
例えば、ペットと一緒に旅行しやすい、子どもが喜ぶ、好きな場所で寝泊まりできる、移動そのものが楽しめるといった理由が挙げられます。また旅行以外にも、災害時にも使えるという側面もあります。
特に近年は、ホテル代の高騰や、予約の取りづらさを感じる人も増えています。最近は外国からの観光客も多く、ホテル稼働率は高い状態が続いています。そのため「いつでもどこでも気ままな旅」ができるキャンピングカーに魅力を感じる人もいるのでしょう。

「節約」にはならないが、キャンピングカーならではの良さもある

キャンピングカーは、頻繁に旅行する家庭であっても、「ホテル代より大幅に安くなる」とは限りません。特に600万円クラスになると、購入費だけで数百泊分のホテル代に相当します。
さらに維持費もかかるため、純粋な節約目的だけで考えると、ホテルのほうが合理的と感じる家庭も多いでしょう。
しかしキャンピングカーには「移動そのものを楽しむ」「好きな場所で自由に過ごす」といった、価格では測れない魅力があります。
大切なのは、「節約になるか」だけではなく、「その体験に価値を感じるか」を家族で話し合うことかもしれません。自分たちの旅行スタイルや、今後どれくらい使う予定なのかを考えながら、無理のない範囲で検討してみましょう。
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級