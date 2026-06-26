夫が「昔からキャンピングカーが憧れ」と“600万円”で購入したいそう。正直「ホテルのほうが安くて快適」ですよね？“憧れで買う”には、高い買い物でしょうか？ コスパとメリットを確認

キャンピングカーはどのくらいする？

キャンピングカーと一口にいっても、種類によって価格はかなり違います。一般的に、軽自動車ベースの「軽キャンパー」は200万～400万円程度、本格的な「キャブコン」と呼ばれるタイプでは500万～1000万円前後が主流とされています。

そのため「600万円のキャンピングカー」は、ファミリー向けとしては比較的一般的な価格帯といえるでしょう。

ただし、キャンピングカーは購入費だけではなく、次のような維持費もかかります。



・自動車税

・任意保険

・車検代

・タイヤ交換

・バッテリー交換

・駐車場代

・ガソリン代

・修理費

保険料や車検、税金といった固定費だけでも年間30万円近くかかるほか、普通の車より「家」に近い設備が付いているため、メンテナンス費も高くなる傾向があります。

「車」と「小さな別荘」を同時に維持する感覚に近いかもしれません。そのため「買った後も継続的にお金がかかる乗り物」と考えておいたほうがよいでしょう。



ホテルなら何泊できる？

もし600万円をホテル代に使った場合、どのくらい泊まれるのでしょうか。近年はホテル代が上昇しており、ホテル大手ブランドの平均客室単価は1万6000円前後まで上がっています。

わかりやすいように、ビジネスホテルを1泊1万5000円と仮定すると、

600万円÷1万5000円＝約400泊

という計算になり、購入費だけで考えても、400泊分のホテル代に相当します。

さらに、年間維持費を30万円とした場合、これをホテル代に換算すると、

30万円÷1万5000円＝年20泊

となり、毎年約20泊分のホテル代が維持費だけで消えていく計算になります。

単純計算で言うと、5年間キャンピングカーを維持した場合、購入費と維持費の合計は750万円なので、ホテルに500泊できるということになるのです。

つまり、かなり頻繁に旅行しないと、「金額だけ」では元を取りにくいことがわかります。さらに実際には想定外の修理費も加わる可能性があるため、「節約目的だけ」で購入すると、思ったほどお得感を感じられない可能性があります。



それでもキャンピングカーを選ぶ人がいる理由

なぜ高額でもキャンピングカーを買う人がいるのでしょうか。キャンピングカーには「金額以上の価値」があるためです。

例えば、ペットと一緒に旅行しやすい、子どもが喜ぶ、好きな場所で寝泊まりできる、移動そのものが楽しめるといった理由が挙げられます。また旅行以外にも、災害時にも使えるという側面もあります。

特に近年は、ホテル代の高騰や、予約の取りづらさを感じる人も増えています。最近は外国からの観光客も多く、ホテル稼働率は高い状態が続いています。そのため「いつでもどこでも気ままな旅」ができるキャンピングカーに魅力を感じる人もいるのでしょう。



「節約」にはならないが、キャンピングカーならではの良さもある

キャンピングカーは、頻繁に旅行する家庭であっても、「ホテル代より大幅に安くなる」とは限りません。特に600万円クラスになると、購入費だけで数百泊分のホテル代に相当します。

さらに維持費もかかるため、純粋な節約目的だけで考えると、ホテルのほうが合理的と感じる家庭も多いでしょう。

しかしキャンピングカーには「移動そのものを楽しむ」「好きな場所で自由に過ごす」といった、価格では測れない魅力があります。

大切なのは、「節約になるか」だけではなく、「その体験に価値を感じるか」を家族で話し合うことかもしれません。自分たちの旅行スタイルや、今後どれくらい使う予定なのかを考えながら、無理のない範囲で検討してみましょう。

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級