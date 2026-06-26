値段そのまま50%増量!「肉の日お客様感謝デー」開催、サーロイン･テンダーロイン･ランプの3種が対象に【ステーキのあさくま】
ステーキのあさくまは、6月27日･28日に「肉の日お客様感謝デー」を開催する。
これまで「サーロインステーキ」のみで提供してきた肉の日メニューのラインアップを、今回から「サーロイン」「テンダーロイン」「ランプ」の3種へ拡大する。ランチタイムからディナータイムまで、値段そのままで50%増量して提供する。
【肉の日対象!サーロイン･テンダーロイン･ランプの画像はこちら】〈あさくまの肉の日とは〉
「肉の日お客様感謝デー」は、毎月最終土･日限定で実施している特別イベント。
今回からは対象メニューを「サーロイン」「テンダーロイン」「ランプ」の3種に拡大し、気分や好みに合わせて肉の種類を選べるようにした。いずれも、値段はそのまま、通常サイズから50%増量して提供する。
サーロイン:とろけるような脂の甘みと濃厚な旨みが特徴。
テンダーロイン(ヒレ肉):赤身最上のやわらかさで、きめ細やかな肉質が特徴。
ランプ:あっさりとしていながらも、やわらかで濃厚な旨みが特徴。
サラダバーには、あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーもついてくる。
◆サーロインステーキ(サラダバー付)
100g→150g:2,700円(税込2,970円)
200g→300g:3,950円(税込4,345円)
300g→450g:4,850円(税込5,335円)
◆テンダーロインステーキ(サラダバー付)
100g→150g:3,200円(税込3,520円)
200g→300g:4,950円(税込5,445円)
300g→450g:6,350円(税込6,985円)
◆ランプステーキ(サラダバー付)
100g→150g:2,200円(税込2,420円)
200g→300g:3,200円(税込3,520円)
300g→450g:3,950円(税込4,345円)
【肉の日対象!サーロイン･テンダーロイン･ランプの画像はこちら】
【愛知県】
藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店
【三重県】
津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店
【岐阜県】
羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店
【岡山県】
岡山大元店
【静岡県】
函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店
【東京都】
八王子店
【神奈川県】
長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店
【千葉県】
南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店
【埼玉県】
狭山店、川越店、越谷店、三郷店
【茨城県】
牛久店、学園都市店
【大阪府】
西梅田ハービスプラザ店
【京都府】
京都伏見店〈肉の日メニューサラダバー別店舗(下記14店舗)〉
一宮浅野店/稲沢店/蟹江店/シャオ西尾店/浜松本郷店/浜松インター店/浜松船越店、磐田店/袋井店/藤枝店/宮竹店/長後店/越谷店/牛久店では、サラダバー別の肉の日メニューを提供する。
◆サーロインステーキ
100g→150g:2,000円(税込2,200円)
200g→300g:3,250円(税込3,575円)
300g→450g:4,150円(税込4,565円)
◆テンダーロインステーキ
100g→150g:2,500円(税込2,750円)
200g→300g:4,250円(税込4,675円)
300g→450g:5,650円(税込6,215円)
◆ランプステーキ
100g→150g:1,500円(税込1,650円)
200g→300g:2,500円(税込2,750円)
300g→450g:3,250円(税込3,575円)
◆お食事セット「サラダバーセット」700円(税込770円)
メインメニューと一緒に注文する。サラダバーには、サラダのほか、ライス、カレー、コーンスープ、デザートが付く。
サラダバー別店舗の肉の日メニュー【鶴見店限定メニュー】
◆サーロインステーキ
120g→180g(50%増量):2,130円(税込2,343円)
180g→300g(66%増量):2,910円(税込3,201円)
300g→450g(50%増量):3,990円(税込4,389円)
鶴見店の肉の日メニュー
※このほか、西梅田ハービスプラザ店でも限定メニューを展開する。