値段そのまま50%増量!「肉の日お客様感謝デー」開催、サーロイン･テンダーロイン･ランプの3種が対象に【ステーキのあさくま】

ステーキのあさくまは、6月27日･28日に「肉の日お客様感謝デー」を開催する。

これまで「サーロインステーキ」のみで提供してきた肉の日メニューのラインアップを、今回から「サーロイン」「テンダーロイン」「ランプ」の3種へ拡大する。ランチタイムからディナータイムまで、値段そのままで50%増量して提供する。

【肉の日対象!サーロイン･テンダーロイン･ランプの画像はこちら】

〈あさくまの肉の日とは〉

「肉の日お客様感謝デー」は、毎月最終土･日限定で実施している特別イベント。

今回からは対象メニューを「サーロイン」「テンダーロイン」「ランプ」の3種に拡大し、気分や好みに合わせて肉の種類を選べるようにした。いずれも、値段はそのまま、通常サイズから50%増量して提供する。

サーロイン:とろけるような脂の甘みと濃厚な旨みが特徴。

テンダーロイン(ヒレ肉):赤身最上のやわらかさで、きめ細やかな肉質が特徴。

ランプ:あっさりとしていながらも、やわらかで濃厚な旨みが特徴。

〈肉の日メニュー通常店舗(サラダバー付き)〉

サラダバーには、あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーもついてくる。

◆サーロインステーキ(サラダバー付)

100g→150g:2,700円(税込2,970円)

200g→300g:3,950円(税込4,345円)

300g→450g:4,850円(税込5,335円)

◆テンダーロインステーキ(サラダバー付)

100g→150g:3,200円(税込3,520円)

200g→300g:4,950円(税込5,445円)

300g→450g:6,350円(税込6,985円)

◆ランプステーキ(サラダバー付)

100g→150g:2,200円(税込2,420円)

200g→300g:3,200円(税込3,520円)

300g→450g:3,950円(税込4,345円)

〈肉の日メニュー通常店舗一覧〉

【肉の日対象!サーロイン･テンダーロイン･ランプの画像はこちら】

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】

岡山大元店

【静岡県】

函南店、浜松船越店、藤枝店、富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店、伊勢原店

【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店、学園都市店

【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店

【京都府】

京都伏見店

〈肉の日メニューサラダバー別店舗(下記14店舗)〉

一宮浅野店/稲沢店/蟹江店/シャオ西尾店/浜松本郷店/浜松インター店/浜松船越店、磐田店/袋井店/藤枝店/宮竹店/長後店/越谷店/牛久店では、サラダバー別の肉の日メニューを提供する。

◆サーロインステーキ

100g→150g:2,000円(税込2,200円)

200g→300g:3,250円(税込3,575円)

300g→450g:4,150円(税込4,565円)

◆テンダーロインステーキ

100g→150g:2,500円(税込2,750円)

200g→300g:4,250円(税込4,675円)

300g→450g:5,650円(税込6,215円)

◆ランプステーキ

100g→150g:1,500円(税込1,650円)

200g→300g:2,500円(税込2,750円)

300g→450g:3,250円(税込3,575円)

◆お食事セット「サラダバーセット」700円(税込770円)

メインメニューと一緒に注文する。サラダバーには、サラダのほか、ライス、カレー、コーンスープ、デザートが付く。

サラダバー別店舗の肉の日メニュー

【鶴見店限定メニュー】

◆サーロインステーキ

120g→180g(50%増量):2,130円(税込2,343円)

180g→300g(66%増量):2,910円(税込3,201円)

300g→450g(50%増量):3,990円(税込4,389円)

鶴見店の肉の日メニュー

※このほか、西梅田ハービスプラザ店でも限定メニューを展開する。