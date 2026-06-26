◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第３戦 トルコ３―２米国（２５日、ロサンゼルス競技場）

開催国の米国（ＦＩＦＡランク１７位）はトルコ（同２２位）に２―３で敗れ、今大会初黒星を喫した。

既に敗退が決まっていたトルコに２―２の後半アディショナルタイム８分に決勝ゴールを許した。

米国が初の３連勝を逃した。自国開催で初戦はパラグアイに４―１、第２戦はオーストラリアに２―０で白星をつかみ、勝ち点６のＤ組首位で早々と決勝Ｔ進出を決めていた。前半３分にＤＦトラスティが先制ゴール。１―２と逆転を許して迎えた後半４分にＭＦバーハルターが同点弾を決め、チームの今大会８得点目。１９３０年、０２年に記録した同国の１大会最多得点（７得点）を塗り替えたが、勝利に結びつけることはできなかった。

◆米国 ２大会連続１２回目。ＦＩＦＡランク１６位。最高成績は１９３０年の３位。アルゼンチン出身のポチェッティーノ監督（５４）が２４年から指揮を執る。ＡＣミランで活躍するＦＷブリシッチが中心選手。開催国で予選なし。首都ワシントン。人口は３億３６００万人。