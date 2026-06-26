

ジュクール／アシェット デセール

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は、豪華なスイーツでちょっと背徳感も感じつつ気分をアゲていきましょう。岡山から、イートインでケーキが豪華になるお店を紹介します。

岡山市南区の「ジュクール」です。店内には色とりどりの可愛らしいケーキや香ばしい焼き菓子などがたくさん並んでいます。

こちらで人気を集めているのが、フランス語で「お皿に盛りつけたデザート」を意味する「アシェット デセール」です。

実はショーケースのケーキをお店でイートインすると、ケーキの料金だけでデコレーションしてくれます。※消費税10％

今回は「ヌーベルブリュレ」をチョイスしました。

（ジュクール／竹内友洋オーナー）

「いろんなものを食べていただきたいというのと、遊び心をもってやりたいのが、今の形に至ったという感じでして。あとまあ、形が崩れたりとかするものも、捨てるのももったいないのでちょっといろいろ盛らせていただいております」

「アシェット デセール」はケーキ1個でもOKです。シャインマスカットやクッキー、フロランタンなどたくさん盛り付けます。

（ジュクール／竹内友洋オーナー）

「お皿がキャンバスと言いますか、盛り付けた絵をお客様が喜んでいただけるだけでもお菓子作りのモチベーションにもなりますし」

今回選んだヌーベルブリュレは、なめらかなプリンをタルトに重ねた上品な味わいのケーキです。たくさんのデコレーションがおいしさを引き立てます。

また、誕生日や記念日などメッセージを入れた「サプライズプレート」にも対応してくれます。

さらにジュクールで外せないスイーツが、フルーツたっぷりのパフェ（1280円）です。

メロンやシャインマスカット、サクランボなど6種類のフルーツとマンゴーシャーベットが乗っています。

（ジュクール／竹内友洋オーナー）

「もう一つ食べたくなるようなケーキっていうのをイメージして作っているので、新しい考えを取り入れながら喜んでもらえたらなという感じで、作らさせていただいています」

お得でアート感たっぷりの「アシェット デセール」。ぜひ、楽しんでください。

（2026年6月26日放送「News Park KSB」より）