

ちょっとカフェ／鬼がかりシーズン2 鬼がかったシュークレープ・クリーム多めのアイス大福 ごろごろ果肉のドラゴンフルーツ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は、豪華なスイーツでちょっと背徳感も感じつつ気分をアゲていきましょう。香川から、ビバ甘党！ クリーム盛り盛りのクレープを紹介します。

JR高松駅の目の前、高松シンボルタワーの中にある「ちょっとカフェ」。

こちらで楽しめるのクレープが、販売開始したばかりの「鬼がかったシュークレープ」（1980円）。

何と全長37cmです！

（ちょっとカフェ／武田美砂さん）

「最初にやっていた鬼がかりっていうのは、生クリームだけだったんですけど、シュークリームが4つ入ったということで、シーズン2です」

進化した鬼がかりクレープ、シュークリームの上からさらに生クリームなんて……と思うかもしれませんが、ちょっとカフェでは、コクのある動物性のものと口当たりの良い植物性のものを絶妙なバランスでブレンドしたこだわりの生クリーム使用。意外にペロリといけちゃうんです。

ただ、さすがに背徳すぎる……と思ったそこのあなたには、「生チョコブリュレ」（880円）がおすすめ。

（ちょっとカフェ／武田美砂さん）

「黒生地も人気で、ブラックココアが入っています。ホイップクリームと生チョコが入ってます」

仕上げは、バーナーであぶってパリパリトロトロに。香ばしい香りがたまりません。

最後は夏限定のアイスを使ったクレープ（780円）。

（ちょっとカフェ／武田美砂さん）

「上に求肥がかかっている、特徴的なクレープです」

たっぷりのドラゴンフルーツのソース。そしてアイスとクリーム、最後に求肥をのせて、アイス大福になっているというわけです。

背徳な魅力たっぷりのクレープを楽しんでみてください。

（2026年6月26日放送「News Park KSB」より）