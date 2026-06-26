【酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(1991) 『ギドゴジ北海道バージョン』 少年リック限定版】 9月発売予定 価格：35,200円

エクスプラスは通販サイト少年リックにて、フィギュア「酒井ゆうじ造形コレクション ゴジラ(1991) 『ギドゴジ北海道バージョン』 少年リック限定版」を9月に発売する。価格は35,200円。

「ギドゴジ」とは1991年の映画「ゴジラVSキングギドラ」に登場したゴジラ。前作に当たる「ゴジラvsビオランテ」より巨大化しており、キングギドラと戦いを繰り広げる。商品は酒井ゆうじ氏が原型を手掛けており、盛り上がった大胸筋や締まった腰のくびれ、重心が下がった背びれ等、迫力の造形を堪能できる。

本商品では酒井氏のキャスト原型をＷＡＸ転換（ワックス転換）し、マスター金型を製作している。ソフビ化による、消耗を最小限に止め、ディテールを極力再現する事に注力したという。塗装は酒井氏の監修で、ソフビ化された場合の効果的な手法で再現している。少年リック限定版は特別仕様としてLEDを内蔵し、背びれが発光する。発光には付属のUSBケーブルを使用する。

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