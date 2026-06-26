Ｊ１清水は２６日、ＭＦ西原源樹（１９）が、Ｊ１水戸に育成型期限付き移籍することを発表した。期間は２０２６年７月１日から２０２７年６月３０日まで。期間中は、清水と対戦する全ての公式戦に出場することはできない。

西原はクラブを通じて以下のようにコメント。「清水エスパルスには中学生の時からお世話になり、清水で育てていただいた時間があったからこそ、プロになることができました。自分にとって特別なクラブで、指導者の方、スタッフの方に本当に感謝しています。プロになって、怪我で思うようにプレーすることができない時期もありましたが、いつも温かく応援してくださるファン・サポーターの皆さんの存在が力になっていました。もっと成長できるように努力していきます」

西原は群馬出身。清水ジュニアユース、ユースを経てトップチームに昇格。当時Ｊ２だった２４年に２種登録され、仙台戦で１７歳４か月４日でクラブの最年少得点記録を記録していた。今季は明治安田Ｊ１百年構想リーグに２試合出場していた。