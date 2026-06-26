サッカー元日本代表のタレント・前園真聖氏（52）が26日、TBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）の生放送にゲスト出演。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルとの対戦が決まった日本代表についてコメントした。

25日（日本時間26日）に行われた1次リーグF組最終戦で、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、1勝2分けの勝ち点5の2位で突破が決定。29日（同30日）の1回戦で16強入りを懸けてC組1位のブラジルと対戦する。

1996年のアトランタ五輪では1次リーグ初戦でブラジルを1―0で下し、“マイアミの奇跡”と呼ばれた。前園氏は主将としてフル出場。番組MCの恵俊彰から「前園さん、ブラジルに勝った男ですよ！マイアミの奇跡を起こした人ですよ！」と持ち上げられると困ったような笑みを浮かべた。

日本代表は昨年10月14日の国際親善試合でブラジルを3―2で下し、王国から初勝利を挙げた。前園氏は「親善試合で勝ってますけどそこのブラジルと今回はまったく違うし、ベストメンバーで来るので厳しいのは厳しい」と本音。

そして恵からスコアを聞かれると「僕はもう決めてる」と2―1で日本の勝利を予想。スタジオが沸く中、「ブラジルは確かに強いし個のタレントもいるが手薄なポジションもある。特にサイド。サイドの部分はなかなかタレントがいないのがブラジルなので、日本はサイドにタレントいます。そこでの崩しを考えると僕は点数は取れると思う」と解説した。

ブラジルはFWビニシウスが得点すると予想しつつも「それ以上、得点力という意味では僕は日本の方があると思います」と強気。得点に絡む選手としてFW上田綺世、MF中村敬斗、伊東純也を挙げて「そこにパスを出す重要な選手が鎌田選手」と説明した。

4年前のカタール大会では1次リーグで優勝経験のあるドイツ、スペインを撃破した。「前回はずっと攻められる展開。守って守って1回のチャンスをものにする」と振り返り、「今回はある程度戦えると思います。互角ぐらいにもっていける展開になると思う。日本もボール持てる、そうなるとチャンスの回数も増える」と太鼓判を押した。