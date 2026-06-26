アルピニストの野口健氏（52）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。「ベスト・ファーザー賞」を受賞した後に出かけた授業参観について語った。

この日はかつて「ベスト・ファーザー賞」を受賞したものまねタレントの原口あきまさ、落語家の桂宮治とそろって登場。2010年に同賞を受賞した野口氏は、受賞後変わったことについて「授業参観日に行かなきゃいけない雰囲気になるんですよ」と打ち明けた。

それまでは「1回も行ったことがなくて。全く興味がなくて、行ったことがなかったんですよ」としたものの「なって、行かなくちゃいけないと行ったんですよ」と野口氏。

その際長女の野口絵子さんは初めての出来事に緊張していたが、野口氏は自身の後ろに立っていた別の生徒の母親たちが話し込んでいたという。

絵子さんは振り向き「何も言わないで」と合図を送ってきたものの、野口氏はその母親らに「我慢できなくなって」と「うるせえな、この野郎！」「廊下行ってしゃべれ！」と怒ってしまった。

スタジオからは「えーっ！？」と驚きの声が上がったが、野口氏は「だって授業中しゃべっているからね」と平然。絵子さんからは「本当に来てくれて困った」と言われたと苦笑し、「だからね、やっぱりね、授業参観日は行かない方がいいですよ」と冗談めかして話してみせた。