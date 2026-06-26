前夜の西武戦で3919日ぶりのNPBでの勝利を挙げた楽天・前田健太投手（38）が一夜明け、本拠で行われた先発投手練習に参加。「喜びと安堵、半分半分。まだ1勝ですし、昨日は喜びに浸りましたけど、今日から次の登板に向けて準備しないといけない」と再スタートを切った。

祝福のメッセージが3ケタほど届いたと明かし、「みんな喜んでくれていた。登板を毎回気にしてくれて、やっと連絡できたという人もいましたし、改めて勝って良かった」と笑顔を見せた。

練習前にはW杯サッカー日本代表のスウェーデン戦をサッカー通の早川らと観戦。「ザイオンがいっぱい止めてたね」と感想を話し、「野球も昔はアメリカ、ドミニカに勝てないと言われていた中でWBCで世界一になった。サッカーも世界でトップになれるようなレベルになってきていると思う。世界で一番になることは子どもたちにとっても大事なこと」と持論を展開。「どんどん上にいってほしい。頑張ってほしいですね。“前田健太は日本代表を応援しています！”」とSAMURAI BLUEに力強くエールを送った。