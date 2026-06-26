鈴木福、同クールで2つのコンビニ店員役「どっかでやっとったね」「コンビニ兄弟…？」『惡の華』最終話【ネタバレあり】
テレビ東京で25日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の最終話が放送され、鈴木福がコンビニ役として登場した。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】彼女と一夜を…中西アルノに頬をつねられる鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
最終話では、中学の事件以来、春日が佐和と再会。感情を理解し合った。その後、時が移った描写では春日がコンビニ店員として働く様子が描かれた。
鈴木は現在NHKで放送中のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）でもコンビニ店員役を務めており、SNS上では「どっかでやっとったね」「コンビニ兄弟…？」などのコメントが寄せられた。
【場面写真】彼女と一夜を…中西アルノに頬をつねられる鈴木福
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
最終話では、中学の事件以来、春日が佐和と再会。感情を理解し合った。その後、時が移った描写では春日がコンビニ店員として働く様子が描かれた。
鈴木は現在NHKで放送中のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）でもコンビニ店員役を務めており、SNS上では「どっかでやっとったね」「コンビニ兄弟…？」などのコメントが寄せられた。