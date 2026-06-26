店内の座敷スペースに腰を下ろす水内さん（右）と河南さん＝５月、相模原市緑区下九沢

子育て支援のＮＰＯ法人「ペアレントＢＡＳＥ−Ｓａｇａｍｉｈａｒａ」が今月、相模原市緑区下九沢にカフェをオープンした。昼間のランチ提供に加え、夜間は週１回、子育てに悩む保護者に保健師ら専門職が寄り添う。代表理事の水内優花さん（４０）は「安心して一息つける場になったら」と願う。

カウンターやテーブル席に加え、座敷スペースもあるカフェ「ｔｏｍｏｓｕ ｃａｆｅ」の店内。昼間はおむすびや野菜たっぷりスープなどを提供する８者ほどの出店者が日替わりで営業する。

より特徴的なのは「夜泣きカフェ」とうたう毎週水曜日の午後９時〜翌午前１時だ。同法人の保健師や助産師ら専門職が１〜２人詰めて相談に応じ、赤ちゃんの抱っこを代わったり、保護者が横になったりもできる。無料で過ごすことも可能で、「いわば駆け込み寺です」と水内さん。

同法人の活動は２０２２年ごろ、行政の保健師を本業とする水内さんが個人ボランティアで始めた夜間のチャット相談がベースにある。保護者が夜泣きや授乳に追われ、睡眠も途切れる中で孤独感が募りがちな夜は、公的支援も行き届かない時間帯。無料通信アプリを介した相談は子育て当事者らに口コミで広がり、相談は年間約１８０件（２５年度）に及ぶという。