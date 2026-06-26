「AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」日本でも今日から発売！ 67,800円
AMDは6月26日（日本時間）、AM4ソケットにおけるCPU新製品として、「AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」を日本国内向けに発売した。価格は67,800円前後。
「AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」今日から発売！ 67,800円
Ryzen 7 5800X3Dは、CPU直上に大規模なSRAMを搭載したことで、全体で100MBもの大規模なキャッシュを利用できるプロセッサ製品。Zen3コアを8個搭載して全体で8コア16スレッドとして動作し、4.5GHzのブーストクロックと105WのTDPで高いゲーミング性能を実現している点が特徴。熱伝導シート「Carbice Ice Pad」が付属する。
ソケット AM4 が登場して 10 年。大勢のゲーマーに愛されてきました。このアップグレードで、優位性を保ちましょう。AMD Ryzen™ 7 5800X3D プロセッサ pic.twitter.com/HlkbePTMEM- AMD Japan (@amdjapan) June 26, 2026
「AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」今日から発売！ 67,800円
Ryzen 7 5800X3Dは、CPU直上に大規模なSRAMを搭載したことで、全体で100MBもの大規模なキャッシュを利用できるプロセッサ製品。Zen3コアを8個搭載して全体で8コア16スレッドとして動作し、4.5GHzのブーストクロックと105WのTDPで高いゲーミング性能を実現している点が特徴。熱伝導シート「Carbice Ice Pad」が付属する。
ソケット AM4 が登場して 10 年。大勢のゲーマーに愛されてきました。このアップグレードで、優位性を保ちましょう。AMD Ryzen™ 7 5800X3D プロセッサ pic.twitter.com/HlkbePTMEM- AMD Japan (@amdjapan) June 26, 2026