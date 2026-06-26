162.86　エンベロープ1%上限（10日間）
162.10　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
161.64　現値
161.24　10日移動平均
161.00　一目均衡表・転換線
160.61　21日移動平均
160.35　一目均衡表・基準線
159.63　エンベロープ1%下限（10日間）
159.13　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.50　100日移動平均
157.97　一目均衡表・雲（上限）
157.88　一目均衡表・雲（下限）
156.47　200日移動平均

ドル円は161円台後半でもみ合いを見せている。高値圏では介入警戒感を背景に上値を抑えられやすいものの、5日線などをサポートに高値圏で堅調に推移するとみられる。