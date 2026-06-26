テクニカルポイント ドル円 高値圏で堅調な推移か テクニカルポイント ドル円 高値圏で堅調な推移か

リンクをコピーする みんなの感想は？

162.86 エンベロープ1%上限（10日間）

162.10 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

161.64 現値

161.24 10日移動平均

161.00 一目均衡表・転換線

160.61 21日移動平均

160.35 一目均衡表・基準線

159.63 エンベロープ1%下限（10日間）

159.13 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.50 100日移動平均

157.97 一目均衡表・雲（上限）

157.88 一目均衡表・雲（下限）

156.47 200日移動平均



ドル円は161円台後半でもみ合いを見せている。高値圏では介入警戒感を背景に上値を抑えられやすいものの、5日線などをサポートに高値圏で堅調に推移するとみられる。

外部サイト