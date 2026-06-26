日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、新潟の「ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯ スタジアム」で７月２７日に行う「レクザム フレッシュオールスターゲーム２０２６」の出場選手を発表。ファーム中地区のハヤテからは佐藤友紀投手、佐藤英雄捕手、広沢新太郎外野手の３選手が出場する。

佐藤友は千葉出身の２６歳右腕。秀明大を卒業後、ＢＣ茨城、関西独立リーグ・堺、ＢＣ茨城を経て今季からハヤテに加入した。今季はこれまで２９登板して１勝３敗１セーブ、防御率４・２３を残している。「フレッシュオールスターゲームに選出していただき、大変光栄です。支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを胸に、自分らしいプレーで全力を尽くし、精一杯アピールしてきます」とコメントした。

佐藤英は東京都出身の２４歳。日大三高から青学大、社会人野球の西濃運輸といったエリート街道からＢＣ埼玉を経て、ハヤテに加入した。「他球団の素晴らしい若手選手たちと同じ舞台でプレーできることは、自分にとって大きな刺激になります。ハヤテの代表として、自分の持ち味であるリードやキャッチングを発揮し、投手の良さを最大限に引き出せるよう全力でプレーします。新潟の地で、明日のプロ野球を盛り上げる一員として精一杯戦ってきます」とコメントした。

広沢は大阪出身の走攻守３拍子そろった外野手。リーグ２位、中地区１位となる打率３割２分３厘を記録。ほかにも安打（８３）、盗塁（２３）で中地区トップ。九州総合スポーツカレッジ、九州アジアリーグ大分、ＢＣ茨城を経て、トライアウト再受験の末にハヤテに加入した。

「フレッシュオールスターゲームに選出していただき、とても嬉しく思います。この素晴らしい舞台を存分に楽しみながら、自分らしく打って走って、全力でプレーします。応援よろしくお願いします」とコメントした。