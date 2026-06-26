お笑いコンビ「空気階段」が２６日、東京芸術劇場で３０日から開催する第９回単独公演「●●●（まるまるまる）」に向けた取材会に出席した。

全国８都市２７公演を巡る過去最大規模の全国ツアー。３か月で３８キロの大減量をした鈴木もぐらと、ＡＧＡ治療で毛量が増加した水川かたまりが見せるオール新作コントとなっている。

開幕にあたっての心境について、もぐらは「（３か月で）３８キロ減ったんですね。正直、人間の減り方というよりかは競走馬の減り方に近くて、サラブレッドの景色を見ているような感覚で稽古ができていると思います」と納得の表情。これに対してかたまりは「コンビを組んで１５年。デブを武器にしてお笑いをしてきたんですけど、卑怯（ひきょう）な３８キロを捨ててようやく芸人になったんじゃないかな。正面からお笑いに取り組めるようになった」と手応えを語った。

ＡＧＡ治療したかたまりは、治療を決心した理由について「人間的にも気になっている部分もありましたし、芸人仲間からも『お前はハゲる芸風じゃないだろ』って言われてきた。お辞儀が浅かったり、お客さんへの感謝の念が伝わりきっていなかった部分があったと思うんですけど、そこを解消されたので、立派な人間になったと思います」と笑わせた。

単独ライブは９月６日まで開催。千秋楽は生配信も行われる。