風俗店で働く女性を紹介してもらった見返りに紹介料＝スカウトバックを支払っていたとして、従業員2人が逮捕された東京・豊島区の風俗店が営業停止命令の行政処分を受けたことがわかりました。「スカウトバック」の支払いでの行政処分は、都内では初めてです。

風営法違反で東京都公安委員会から行政処分を受けたのは、東京・豊島区東池袋の風俗店「レンタル美少女〜堕とされた優等生 池袋」です。きょう（26日）から120日間の営業停止となります。

この風俗店を巡っては、従業員の2人が女性の紹介を受けた見返りに紹介料＝スカウトバックとして、巨大スカウトグループ「アクセス」の元幹部に現金およそ6万5000円を支払ったとして、去年11月に逮捕され、その後、略式命令を受けています。

去年6月に施行された改正風営法で、風俗店がホストやスカウトから女性の紹介を受ける見返りに報酬を支払う「スカウトバック」が禁止され、「スカウトバック」の支払いについて、こうした行政処分が出るのは、都内では初めてだということです。