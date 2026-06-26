Webメディア「オモコロ」は、新たな出版レーベル「オモコロ出版」を立ち上げ、書籍事業に本格参入すると発表した。インターネットで生まれた人気コンテンツを書籍化し、継続的な刊行を目指す。第1弾として、人気企画「みくのしんの読書シリーズ」の新作を9月上旬に発売すると報告した。

オモコロは20年以上にわたり、記事や動画、漫画などのWebコンテンツを配信してきた。これまでも他出版社との協業で書籍を刊行してきたが、今回の新レーベル設立により、自社主導で企画から制作、刊行までを手掛ける体制を整える。

同社は「タイムラインに流されがちなインターネットのコンテンツを、本として長く残し、オモコロを知らない読者にも届けたい」と設立の狙いを説明。Webライターや漫画家の活躍の場を広げるとともに、書籍ならではの加筆や再編集、装丁などにも力を入れ、「紙だからこそ楽しめる体験」を提供するとしている。

第1弾となる「みくのしんの読書シリーズ」は、シリーズ累計580万PV、既刊書籍の発行部数13万部を超える人気コンテンツ。続いて、岡田悠氏による人気企画「本屋ダンジョン」の書籍化も進行しており、今後もオモコロ発の企画を順次書籍化する方針だと呼びかけた。