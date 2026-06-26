【「ヤングアニマル」13号】 6月26日 発売 価格：530円

「ヤングアニマル」26年13号

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白泉社は、「ヤングアニマル」13号を6月26日に発売した。価格は530円。

表紙と巻頭グラビアはPPエンタープライズ。えなこさん、東雲うみさん、篠崎こころさん、篠原みなみさん、よきゅーんさん、南あみさん、山本栞さんの7名が、キュートなビニールメイド姿を披露している。特別付録として「『PPエンタープライズ』両面B2サイズBIGポスター」が付いてくる。

3話連続掲載の第2弾となる「ベルセルク」は巻頭カラーで登場。6月29日にコミックス第95巻が発売する「ふたりエッチ」と、コミックス第4巻が発売される「愛の流星カウーパ」はカラー付きで掲載されている。

【巻頭グラビア】PPエンタープライズ（撮影：フジシロタカノリ）

巻頭カラー「ベルセルク」（原作：三浦建太郎 漫画：スタジオ我画 監修：森恒二）

カラー付き「ふたりエッチ」（克・亜樹）

カラー付き「愛の流星カウーパ」（雨蘭）